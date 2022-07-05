https://ria.ru/20220705/ssha-1800533620.html

Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом

Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом - РИА Новости, 05.07.2022

Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом

Пентагон отказался комментировать решение НАТО признать Россию врагом альянса. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:05

2022-07-05T21:05

2022-07-05T22:00

николай патрушев

россия

сша

нато

в мире

мадрид

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пентагон отказался комментировать решение НАТО признать Россию врагом альянса.На просьбу разъяснить, следует ли трактовать итоговые документы состоявшегося в конце июня саммита НАТО как объявление России врагом, в Пентагоне рекомендовали обратиться напрямую в штаб-квартиру альянса.В пресс-службах госдепа и постпредства США при НАТО на запросы РИА Новости не ответили.Лидеры альянса утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.

https://ria.ru/20220705/nato-1800296600.html

россия

сша

мадрид

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николай патрушев, россия, сша, нато, в мире, мадрид, министерство обороны сша