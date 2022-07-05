Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/ssha-1800533620.html
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом - РИА Новости, 05.07.2022
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом
Пентагон отказался комментировать решение НАТО признать Россию врагом альянса. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:05
2022-07-05T22:00
николай патрушев
россия
сша
нато
в мире
мадрид
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пентагон отказался комментировать решение НАТО признать Россию врагом альянса.На просьбу разъяснить, следует ли трактовать итоговые документы состоявшегося в конце июня саммита НАТО как объявление России врагом, в Пентагоне рекомендовали обратиться напрямую в штаб-квартиру альянса.В пресс-службах госдепа и постпредства США при НАТО на запросы РИА Новости не ответили.Лидеры альянса утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.
https://ria.ru/20220705/nato-1800296600.html
россия
сша
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай патрушев, россия, сша, нато, в мире, мадрид, министерство обороны сша
21:05 05.07.2022 (обновлено: 22:00 05.07.2022)
 
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом

Пентагон не стал отвечать, считают ли США Россию врагом после саммита НАТО

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пентагон отказался комментировать решение НАТО признать Россию врагом альянса.

"Если вы заинтересованы в получении ответа, касающегося именно США, советуем обратиться в государственный департамент или в постпредство США при НАТО", — заявили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос РИА Новости.

На просьбу разъяснить, следует ли трактовать итоговые документы состоявшегося в конце июня саммита НАТО как объявление России врагом, в Пентагоне рекомендовали обратиться напрямую в штаб-квартиру альянса.
В пресс-службах госдепа и постпредства США при НАТО на запросы РИА Новости не ответили.
Лидеры альянса утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 10:43
Британский генерал сообщил о "безумной" затее Лондона, грозящей планам НАТО
 
Николай ПатрушевРоссияСШАНАТОВ миреМадридМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала