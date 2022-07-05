https://ria.ru/20220705/ssha-1800533620.html
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом - РИА Новости, 05.07.2022
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом
Пентагон отказался комментировать решение НАТО признать Россию врагом альянса. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:05
2022-07-05T21:05
2022-07-05T22:00
николай патрушев
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сша
нато
в мире
мадрид
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пентагон отказался комментировать решение НАТО признать Россию врагом альянса.На просьбу разъяснить, следует ли трактовать итоговые документы состоявшегося в конце июня саммита НАТО как объявление России врагом, в Пентагоне рекомендовали обратиться напрямую в штаб-квартиру альянса.В пресс-службах госдепа и постпредства США при НАТО на запросы РИА Новости не ответили.Лидеры альянса утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.
https://ria.ru/20220705/nato-1800296600.html
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николай патрушев, россия, сша, нато, в мире, мадрид, министерство обороны сша
21:05 05.07.2022 (обновлено: 22:00 05.07.2022)
Пентагон не ответил, считают ли США Россию врагом
Пентагон не стал отвечать, считают ли США Россию врагом после саммита НАТО