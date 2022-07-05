18:51 05.07.2022 (обновлено: 19:34 05.07.2022)
МИД Китая задал США риторический вопрос
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США реальной угрозой миру во всем мире
© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь обратился в Twitter к США с вопросом по поводу количества американских военных баз в разных странах.
"И кто здесь реальная угроза глобальному миру?" — риторически поинтересовался дипломат.
Он заметил, что США имеют порядка 750 баз как минимум в 80 странах, а также 173 тысячи военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
Пользователи в комментариях активно поддержали представителя китайского МИД.
"США еще хотят иметь военную базу на Украине. Поэтому и произошло обострение конфликта", — заметил комментатор.
"Очевидно, они представляют угрозу. <…> США опустошили Афганистан, Вьетнам, Ирак, Сирию и некоторые страны Африки, разграбив их богатства", — поддержал его второй.
"Единственные, кто сейчас угрожают миру, — это США, Великобритания и ЕС", — добавил другой.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО отказались рассматривать российские предложения.