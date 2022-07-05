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МИД Китая задал США риторический вопрос - РИА Новости, 05.07.2022
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МИД Китая задал США риторический вопрос
МИД Китая задал США риторический вопрос - РИА Новости, 05.07.2022
МИД Китая задал США риторический вопрос
Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь обратился в Twitter к США с вопросом по поводу количества американских военных баз в разных... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:51
2022-07-05T19:34
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нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь обратился в Twitter к США с вопросом по поводу количества американских военных баз в разных странах.Он заметил, что США имеют порядка 750 баз как минимум в 80 странах, а также 173 тысячи военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.Пользователи в комментариях активно поддержали представителя китайского МИД."США еще хотят иметь военную базу на Украине. Поэтому и произошло обострение конфликта", — заметил комментатор."Очевидно, они представляют угрозу. &lt;…&gt; США опустошили Афганистан, Вьетнам, Ирак, Сирию и некоторые страны Африки, разграбив их богатства", — поддержал его второй."Единственные, кто сейчас угрожают миру, — это США, Великобритания и ЕС", — добавил другой.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО отказались рассматривать российские предложения.
https://ria.ru/20220703/nato-1799851296.html
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украина, россия, сша, нато, евросоюз, в мире, мид кнр
18:51 05.07.2022 (обновлено: 19:34 05.07.2022)
 
МИД Китая задал США риторический вопрос

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США реальной угрозой миру во всем мире

© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь обратился в Twitter к США с вопросом по поводу количества американских военных баз в разных странах.

"И кто здесь реальная угроза глобальному миру?" — риторически поинтересовался дипломат.

Он заметил, что США имеют порядка 750 баз как минимум в 80 странах, а также 173 тысячи военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
Пользователи в комментариях активно поддержали представителя китайского МИД.
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"США еще хотят иметь военную базу на Украине. Поэтому и произошло обострение конфликта", — заметил комментатор.
"Очевидно, они представляют угрозу. <…> США опустошили Афганистан, Вьетнам, Ирак, Сирию и некоторые страны Африки, разграбив их богатства", — поддержал его второй.
"Единственные, кто сейчас угрожают миру, — это США, Великобритания и ЕС", — добавил другой.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО отказались рассматривать российские предложения.
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