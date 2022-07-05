https://ria.ru/20220705/ssha-1800502165.html

МИД Китая задал США риторический вопрос

МИД Китая задал США риторический вопрос - РИА Новости, 05.07.2022

МИД Китая задал США риторический вопрос

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь обратился в Twitter к США с вопросом по поводу количества американских военных баз в разных... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:51

2022-07-05T18:51

2022-07-05T19:34

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сша

нато

евросоюз

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мид кнр

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь обратился в Twitter к США с вопросом по поводу количества американских военных баз в разных странах.Он заметил, что США имеют порядка 750 баз как минимум в 80 странах, а также 173 тысячи военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.Пользователи в комментариях активно поддержали представителя китайского МИД."США еще хотят иметь военную базу на Украине. Поэтому и произошло обострение конфликта", — заметил комментатор."Очевидно, они представляют угрозу. <…> США опустошили Афганистан, Вьетнам, Ирак, Сирию и некоторые страны Африки, разграбив их богатства", — поддержал его второй."Единственные, кто сейчас угрожают миру, — это США, Великобритания и ЕС", — добавил другой.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО отказались рассматривать российские предложения.

https://ria.ru/20220703/nato-1799851296.html

https://ria.ru/20220705/uyazvimost-1800234232.html

украина

россия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, сша, нато, евросоюз, в мире, мид кнр