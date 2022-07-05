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Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику - РИА Новости, 05.07.2022
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику
Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:59
2022-07-05T17:59
2022-07-05T18:55
в мире
сша
генри киссинджер
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью USA Today.По мнению Киссинджера, это усложняет диалог, учитывая противоречия внутри самих США.Экс-госсекретарь также рассказал, что не видит на политической арене сильных лидеров, способных отвечать вызовам современного мира."Справедливости ради, современные лидеры еще не имели повода (показать себя. — Прим. ред.). Но мы согласимся, что лидеры сами дают к этому повод", — заключил он.Ранее Киссинджер заявил, что сейчас США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме, отметив, что каждая новая администрация сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.
https://ria.ru/20220527/baza-1791205031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, генри киссинджер
17:59 05.07.2022 (обновлено: 18:55 05.07.2022)
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику
Экс-госсекретарь Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости.
Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью USA Today
.
"Идут дискуссии о пригодности Америки, а также о том, годится ли — и если да, то какая именно Америка — к проведению самостоятельной политики", — отметил он.
По мнению Киссинджера, это усложняет диалог, учитывая противоречия внутри самих США
.
Экс-госсекретарь также рассказал, что не видит на политической арене сильных лидеров, способных отвечать вызовам современного мира.
"Справедливости ради, современные лидеры еще не имели повода (показать себя. — Прим. ред.). Но мы согласимся, что лидеры сами дают к этому повод", — заключил он.
Ранее Киссинджер заявил, что сейчас США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме, отметив, что каждая новая администрация сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.