https://ria.ru/20220705/ssha-1800487495.html

Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику

Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику - РИА Новости, 05.07.2022

Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику

Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:59

2022-07-05T17:59

2022-07-05T18:55

в мире

сша

генри киссинджер

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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью USA Today.По мнению Киссинджера, это усложняет диалог, учитывая противоречия внутри самих США.Экс-госсекретарь также рассказал, что не видит на политической арене сильных лидеров, способных отвечать вызовам современного мира."Справедливости ради, современные лидеры еще не имели повода (показать себя. — Прим. ред.). Но мы согласимся, что лидеры сами дают к этому повод", — заключил он.Ранее Киссинджер заявил, что сейчас США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме, отметив, что каждая новая администрация сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.

https://ria.ru/20220527/baza-1791205031.html

https://ria.ru/20220702/kissindzher-1799711362.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, генри киссинджер