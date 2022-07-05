Рейтинг@Mail.ru
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/ssha-1800487495.html
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику - РИА Новости, 05.07.2022
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику
Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:59
2022-07-05T18:55
в мире
сша
генри киссинджер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:316:1552:1189_1920x0_80_0_0_c063eeae8d2afe2dd9d12a86555a5f28.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью USA Today.По мнению Киссинджера, это усложняет диалог, учитывая противоречия внутри самих США.Экс-госсекретарь также рассказал, что не видит на политической арене сильных лидеров, способных отвечать вызовам современного мира."Справедливости ради, современные лидеры еще не имели повода (показать себя. — Прим. ред.). Но мы согласимся, что лидеры сами дают к этому повод", — заключил он.Ранее Киссинджер заявил, что сейчас США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме, отметив, что каждая новая администрация сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.
https://ria.ru/20220527/baza-1791205031.html
https://ria.ru/20220702/kissindzher-1799711362.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:170:1552:1334_1920x0_80_0_0_c2c6e567c1bd710e5383511699ff1fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, генри киссинджер
17:59 05.07.2022 (обновлено: 18:55 05.07.2022)
 
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику

Экс-госсекретарь Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Пригодность Соединенных Штатов и целесообразность проведения Вашингтоном самостоятельной политики сейчас находятся под сомнением, заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью USA Today.
"Идут дискуссии о пригодности Америки, а также о том, годится ли — и если да, то какая именно Америка — к проведению самостоятельной политики", — отметил он.
По мнению Киссинджера, это усложняет диалог, учитывая противоречия внутри самих США.
Экс-госсекретарь также рассказал, что не видит на политической арене сильных лидеров, способных отвечать вызовам современного мира.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
27 мая, 16:05
Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"
"Справедливости ради, современные лидеры еще не имели повода (показать себя. — Прим. ред.). Но мы согласимся, что лидеры сами дают к этому повод", — заключил он.
Ранее Киссинджер заявил, что сейчас США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме, отметив, что каждая новая администрация сталкивается с "беспрестанной враждебностью" со стороны оппозиции, которая строится на разных предпосылках.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 08:00
Генри Киссинджер не отличает поражение от победы
 
В миреСШАГенри Киссинджер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала