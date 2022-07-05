https://ria.ru/20220705/spg-1800340843.html

Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле

Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.07.2022

Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле

Пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:15

2022-07-05T12:15

2022-07-05T12:48

экономика

спг

сжиженный природный газ

природный газ

россия

газпром

дмитрий песков

рубль

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус отмечал, что между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними."Пока никаких решений на этот счет не принималось. И никаких подготовленных указов на этот счет нет", - сообщил Песков, отвечая на связанный с высказыванием представителя "Газпрома" вопрос о перспективах продажи СПГ за рубли и том, насколько такая идея проработана на уровне Кремля, не планируется ли в ближайшее время соответствующий указ президента.Песков также отметил, что подробности по предложениям "Газпрома" и о том, касаются ли они только СПГ из его портфеля или имеется в виду экспорт всего СПГ, нужно адресовать к самой компании.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, спг, сжиженный природный газ, природный газ, россия, газпром, дмитрий песков, рубль, в мире