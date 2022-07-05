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Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.07.2022
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Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле
Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.07.2022
Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле
Пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:15
2022-07-05T12:48
экономика
спг
сжиженный природный газ
природный газ
россия
газпром
дмитрий песков
рубль
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус отмечал, что между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними."Пока никаких решений на этот счет не принималось. И никаких подготовленных указов на этот счет нет", - сообщил Песков, отвечая на связанный с высказыванием представителя "Газпрома" вопрос о перспективах продажи СПГ за рубли и том, насколько такая идея проработана на уровне Кремля, не планируется ли в ближайшее время соответствующий указ президента.Песков также отметил, что подробности по предложениям "Газпрома" и о том, касаются ли они только СПГ из его портфеля или имеется в виду экспорт всего СПГ, нужно адресовать к самой компании.
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экономика, спг, сжиженный природный газ, природный газ, россия, газпром, дмитрий песков, рубль, в мире
12:15 05.07.2022 (обновлено: 12:48 05.07.2022)
 
Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле

Песков: пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус отмечал, что между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними.
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"Пока никаких решений на этот счет не принималось. И никаких подготовленных указов на этот счет нет", - сообщил Песков, отвечая на связанный с высказыванием представителя "Газпрома" вопрос о перспективах продажи СПГ за рубли и том, насколько такая идея проработана на уровне Кремля, не планируется ли в ближайшее время соответствующий указ президента.
Песков также отметил, что подробности по предложениям "Газпрома" и о том, касаются ли они только СПГ из его портфеля или имеется в виду экспорт всего СПГ, нужно адресовать к самой компании.
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ЭкономикаСПГсжиженный природный газПриродный газРоссияГазпромДмитрий ПесковРубльВ мире
 
 
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