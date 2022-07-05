12:15 05.07.2022 (обновлено: 12:48 05.07.2022)
Решений о продаже СПГ за рубли не принималось, заявили в Кремле
Песков: пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось
© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус отмечал, что между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними.
"Пока никаких решений на этот счет не принималось. И никаких подготовленных указов на этот счет нет", - сообщил Песков, отвечая на связанный с высказыванием представителя "Газпрома" вопрос о перспективах продажи СПГ за рубли и том, насколько такая идея проработана на уровне Кремля, не планируется ли в ближайшее время соответствующий указ президента.
Песков также отметил, что подробности по предложениям "Газпрома" и о том, касаются ли они только СПГ из его портфеля или имеется в виду экспорт всего СПГ, нужно адресовать к самой компании.