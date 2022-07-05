ВС России за время спецоперации уничтожили 231 украинский самолет
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 1451 украинский беспилотник
Бронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские войска с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 8 тысяч единиц автомобильной и бронированной техники, сообщило во вторник Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 016 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.