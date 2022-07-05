https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800316940.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 231 украинский самолет

ВС России за время спецоперации уничтожили 231 украинский самолет - РИА Новости, 05.07.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 231 украинский самолет

Российские войска с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 8 тысяч единиц автомобильной и бронированной техники, сообщило во РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:33

2022-07-05T11:33

2022-07-05T11:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские войска с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 8 тысяч единиц автомобильной и бронированной техники, сообщило во вторник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 016 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800311608.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)