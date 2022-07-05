https://ria.ru/20220705/spartakiada-1800473894.html

Подмосковье в рамках спартакиады примет соревнования по шести видам спорта

Подмосковье в рамках спартакиады примет соревнования по шести видам спорта - РИА Новости, 05.07.2022

Подмосковье в рамках спартакиады примет соревнования по шести видам спорта

Московская область примет соревнования по шести видам спорта в рамках Всероссийской спартакиады, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:30

2022-07-05T17:30

2022-07-05T17:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

спорт

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московская область примет соревнования по шести видам спорта в рамках Всероссийской спартакиады, сообщили в пресс-службе губернатора."В августе состоится первая Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов этого года. Соревнования пройдут по 39-ти летним видам спорта (более 340 дисциплин) в 12 субъектах", - сказано в сообщении.Отмечается, что Подмосковье в числе регионов, которые примут наибольшее количество стартов."В августе в Московскую область приедут более 1,3 тысячи сильнейших спортсменов со всей страны Подмосковье примет соревнования по 6 видам - бадминтону, волейболу, гольфу, гандболу, синхронному плаванию и конному спорту. У нас большой опыт в проведении турниров высочайшего уровня. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

https://ria.ru/20220330/sport-1780929016.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, спорт