https://ria.ru/20220705/spartakiada-1800473894.html
Подмосковье в рамках спартакиады примет соревнования по шести видам спорта
Подмосковье в рамках спартакиады примет соревнования по шести видам спорта - РИА Новости, 05.07.2022
Подмосковье в рамках спартакиады примет соревнования по шести видам спорта
Московская область примет соревнования по шести видам спорта в рамках Всероссийской спартакиады, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:30
2022-07-05T17:30
2022-07-05T17:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
спорт
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московская область примет соревнования по шести видам спорта в рамках Всероссийской спартакиады, сообщили в пресс-службе губернатора."В августе состоится первая Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов этого года. Соревнования пройдут по 39-ти летним видам спорта (более 340 дисциплин) в 12 субъектах", - сказано в сообщении.Отмечается, что Подмосковье в числе регионов, которые примут наибольшее количество стартов."В августе в Московскую область приедут более 1,3 тысячи сильнейших спортсменов со всей страны Подмосковье примет соревнования по 6 видам - бадминтону, волейболу, гольфу, гандболу, синхронному плаванию и конному спорту. У нас большой опыт в проведении турниров высочайшего уровня. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
https://ria.ru/20220330/sport-1780929016.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, спорт