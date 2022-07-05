https://ria.ru/20220705/sologub-1800123270.html

Наталия Сологуб: вода должна быть вне политики

Наталия Сологуб: вода должна быть вне политики - РИА Новости, 05.07.2022

Наталия Сологуб: вода должна быть вне политики

Купальный сезон стартовал по всей России. Вместе с ним в ряде регионов уже начался сезон летних паводков, которые с каждым годом происходят все чаще. О том, как РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:00

2022-07-05T12:00

2022-07-05T12:03

интервью

наталия сологуб

россия

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800110824_0:12:2222:1262_1920x0_80_0_0_e5d256250524fcb6db4e93124da74ac6.jpg

Купальный сезон стартовал по всей России. Вместе с ним в ряде регионов уже начался сезон летних паводков, которые с каждым годом происходят все чаще. О том, как проходит очистка водохранилищ, как восстанавливают Волго-Ахтубинскую пойму, спасают Дон от обмеления, как изменение климата влияет на паводки, и нужно ли России готовиться к будущим войнам за воду, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новостей Павлу Зюзину заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.– Росводресурсы заявляли о планах расчистить более 150 километров русел рек в 2022 году по нацпроекту "Экология". Все в силе? Каковы промежуточные результаты?– Видим уже сейчас, что некоторые мероприятия выполняются досрочно. Потому, нет сомнений, что запланированные показатели будут достигнуты. Если о промежуточных результатах – со старта национального проекта "Экология" уже удалось освободить от мусора и многолетних донных отложений более 190 километров русел рек, в этом году будет на 150 километров больше. Важно понимать, что это участки, требующие первоочередных мер.Заинтересованность, как и динамика, растут. Регионы видят, как преображаются реки, озера, а после развиваются территории вблизи. Повышение качества жизни людей довольно сложно измерить одним целевым показателем, поэтому в проектах их несколько. Но, в итоге, это именно то, к чему мы стремимся. Места у водоемов становятся привлекательными, это не только улучшает условия жизни местных жителей, но и повышает туристический поток.– Есть ли примеры, где такого результата уже удалось достичь?– Из первых, Липецкая область. Там во время расчистки реки Воронеж регион реконструировал набережную, Центральный пляж, территории Нижнего парка, непосредственно примыкающего к воде. Работы проекта "Сохранение уникальных водных объектов" повлияли также на развитие трассы для Федерации гребного спорта, где раньше водоросли цеплялись за моторы.В Спасском районе Татарстана наш "Средволгаводхоз" продолжает расчистку акватории Куйбышевского водохранилища. Эта работа обеспечила судоходство к древнему городу Болгар, где не так давно республика провела саммит в рамках 1100-летия принятия ислама. Несколько дружественных стран-делегаций увидели всю красоту местности.Думаю, закономерность очевидна в целом. Например, еще до нацпроекта "Экология" мы финансировали восстановление Чернореченского водохранилища в Чеченской Республике. С 1990-х годов оно было заброшено, чтобы расправиться с последствиями понадобилось несколько лет. Росводресурсы покрыли 85% расходов, направив региону на мероприятия почти 770 миллионов рублей. В результате изъято 5,5 миллиона кубометров отходов, старого ила и захламляющей растительности.Сегодня водохранилище гордо называется Грозненским морем, там действует привлекательный спортивно-оздоровительный туристический комплекс. Также в регионе завершена экологическая реабилитация озера Джалкинское, на восстановление которого Росводресурсы направили более полумиллиарда рублей. В рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" продолжается расчистка Сунженского водохранилища.Никогда прежде в России так масштабно не занимались состоянием водных объектов. Они десятилетиями копили антропогенную нагрузку. Некоторые не справились, высохли и превратились в свалку. В Саратовской области был именно такой случай, но сегодня там уже рыбачат местные жители и присылают нам письма с благодарностью.Важно понимать, что даже мелкие водоемы – часть общей системы, поэтому все должно функционировать и быть в здоровом состоянии. В целом, конечно, все важно делать вовремя, в том числе, ценить то, чем мы богаты от природы.– В прошлом году началась реализация проекта комплекса гидротехнических-сооружений на Нижней Волге, которая должна спасти от деградации Волго-Ахтубинскую пойму. Как проходит работа?– Могу сказать точно – Волго-Ахтубинская пойма оживает. Мы были на месте в конце мая и лично в этом убедились. Благодаря максимально возможным для периода сбросам с Волгоградской ГЭС уникальная территория напиталась водой, а в результате проведенных по федеральному проекту "Оздоровление Волги" мероприятий ее удалось задержать.На сегодняшний день в низовьях построено и введено в эксплуатацию 32 водопропускных сооружения, к концу 2024 года их должно быть 90. Расчищено около 15 километров водотоков, питающих пойму, к финалу проекта счет пойдет на сотни. В комплексе эти меры помогают восстанавливать природные ландшафты, создать благоприятные условия для нереста рыбы, обеспечивать сельхозполивы.Местные жители сравнивали заиленные ерики и протоки с тромбами. Раньше там, куда вода все-таки пробиралась сквозь преграды, она просто гнила. Теперь все иначе, природа реагирует чутко: в озерах ниже по течению начала нереститься рыба, в пойме стали чаще останавливаться перелетные птицы, получают необходимую влагу дубравы. Также жители отмечают подъем уровня грунтовых вод в колодцах, что обеспечивает ресурсом дачников.– Строительство канала между Волгой и Ахтубой остается в планах?– Сейчас проект проходит госэкспертизу, к середине июля ждем заключение.– Река Дон продолжает мелеть. Какие меры предпринимают Росводресурсы для решения проблемы?– Мы были соавторами "дорожной карты" по многопрофильной межведомственной работе. Сейчас мы сосредоточились на расчистке притоков Дона, чтобы со своей стороны обеспечить повышение его водности. В этом году увеличиваем проточность рек сразу в трех областях: Ростовской, Воронежской, Липецкой. Планы на несколько лет вперед, полагаю, мероприятия будут масштабироваться.Параллельно проводится инвентаризация гидротехнических и руслоперегораживающих сооружений. Объектов, препятствующих течению реки, на самом деле, очень много: как сельхозпроизводители, так и частные лица, для своих нужд зачастую устраивают затоны, и вода дальше не идет. Большая ставка на Багаевский гидроузел, строительством которого занимается Минтранс России. Это решение не только для водного транспорта, но и для сельского хозяйства.По отдельным мероприятиям, безусловно, есть проблемы с финансированием. Но правительство страны, Совет Федерации хорошо знакомы с ситуацией и нам помогают. Благодаря поддержке вице-премьера Виктории Абрамченко, нам в текущем году дополнительно выделили 200 миллионов рублей на расчистку рек. Все понимают, что на берегах Донского бассейна расположены 15 субъектов России, проживают 12 миллионов человек. Территория – одна из самых экономически развитых. Водоснабжение населения и объектов экономики, сельское хозяйство, гидроэнергетика, тепловая и атомная энергетика – все завязано на воде.– Как проходит расчистка водохранилищ? Какие водохранилища России остаются наиболее загрязненными?– О состоянии водохранилищ в нашей стране заботится "Центррегионводхоз", это подведомственное учреждение Росводресурсов. Работа проводится регулярно, поэтому сказать, что какой-то из объектов в большей или меньшей степени загрязненный, нельзя. Если говорить о водопотреблении, в основном, россияне пьют, так скажем, воду подземных источников, но большинство водохранилищ служат тем же задачам. Так что ухудшение их экологического состояния организация не допускает. Работа ежегодно идет более чем на 50 водохранилищах. Участки, где необходимо дополнительное внимание, определяются на основе данных мониторинга.– Северо-Крымский канал. Планируются ли работы по его очистке после многих лет "водной блокады" полуострова?– Для начала следует пояснить, что Северо-Крымский канал продолжал функционировать на большей своей протяженности даже после событий 2014 года. В сжатые сроки было построено три водозабора производительностью 190 тысяч кубов. Благодаря этому вода по каналу доходила до северной части полуострова.Та часть, которая не была задействована все эти восемь лет, однозначно будет приведена в надлежащее состояние. Уже выполнен ряд профилактических мер, ясно какой объем воды можно пропустить. К слову, до 2014 года работа канала была сезонной, то есть в зимнее время он не работал вообще. Именно в результате "водной блокады" он был настроен на непрерывное функционирование, наши усилия дали результат, и сейчас мы обсуждаем возможность продолжения работы в таком режиме.– Какой будет ситуация с паводками этим летом на юге России?– К сожалению, общая климатическая ситуация такова, что объективные прогнозы строить сложно. Такая ситуация во всем мире. Критичные паводки, которые наблюдались ранее раз в сто лет, сейчас непредсказуемо учащаются. Взять тот же Крым: старожилы не помнят наводнений, а каким оно разрушительным стало в прошлом году? Изменение климата – вызов всем нам. Очевидно, что не последнюю роль в этом сыграло потребительское отношение к природным ресурсам.– То есть, узнать о паводке заранее не всегда возможно?– Во-первых, мы знаем точки повышенного риска и действуем по ним превентивно. Повышение безопасности населения во время подъема уровня рек – одно из приоритетных направлений работы Росводресурсов. Оно реализуется ежегодно: на участках, где есть угрозы ледовых заторов, мы ослабляем прочность льда, расчищаем, углубляем и спрямляем русла, тем самым увеличивая их пропускную способность. В 2022 году на такие мероприятия мы направили 357 миллионов рублей. Появляются новые гидротехнические защитные сооружения, а уже существующие – ремонтируются.Во-вторых, иногда даже в стихийной ситуации нам удается среагировать, если возможности водохранилищ позволяют, и поймать паводковую волну. Например, прошлогодний паводок в Приамурье, его пришлось выравнивать в течение нескольких дней при совместных усилиях с Китаем. Мы круглосуточно обменивались информацией и смогли подготовить Зейское и Бурейское водохранилища для срезки пика большой воды. Но ученые все же констатируют, что предсказывать такие явления с каждым годом становится сложнее.– Проводятся ли в России мероприятия по подготовке к изменению климата, в частности, к повышению уровня мирового океана и наводнениям?– Фактически наша работа и состоит в адаптации к изменениям. Первой на них реагирует именно вода. Причины таких процессов, согласитесь, всюду: от вулканов до производств, полигонов ТКО и количества авто. Государство на эту задачу также смотрит всесторонне и не останавливается в решении несмотря ни на что. Мы – лишь одно направление масштабной работы. С этого года Росводресурсы определили все мероприятия, способствующие повышению безопасности в случае наводнений в отдельный федеральный проект. По нему занимаемся ремонтом гидротехнических сооружений, укрепляем берега, увеличиваем пропускную способность русел. Все это позволит смягчить негативные последствия от климатических изменений.– Единый реестр питьевой воды в России. Для чего он нужен, какие проблемы поможет решить? Какова роль Росводресурсов в его создании?– Процесс на начальной стадии, инициатор проекта – Роснедра. Как я уже говорила, в России для питьевых нужд, в основном, используются именно подземные источники. Доля поверхностных вод велика не настолько. Тем не менее, интеграция баз данных в единый реестр позволит получить полную картину питьевых запасов государства. На основе этих данных в дальнейшем могут приниматься решения по распределению водных ресурсов.– Ждут ли нас в будущем войны за воду? Нужно ли готовиться к ним России?– Когда доступ к чистой пресной воде заканчивается, вопрос выживания встаёт очень остро. В то же время, имея пример критической ситуации по вододефициту в ряде стран, большинство наших сограждан тверды в убеждении, что в России она неисчерпаема. Как минерал – да. Но качество ресурса, которое в результате антропогенной нагрузки и безответственного отношения точно не повышается, лишает его потребительских свойств.Здесь и заключена основная задача – беречь то, что есть: модернизировать очистные сооружения, внедрять водосберегающие технологии, инвестировать в развитие водохозяйственного комплекса. Можно сколько угодно тревожиться о возможных кризисах, но лучше их предотвращать.– Изменилось ли в условиях санкций сотрудничество России с другими странами в бассейнах трансграничных рек?– На сегодняшний день выстроенный годами диалог поддерживается по всем совместным соглашениям. Вода должна быть вне политики, несмотря на все вызовы. Жизненно необходимому ресурсу не место в ряду орудий манипуляции. Все стороны сосредоточены на задачах снижения нагрузки на речные бассейны, мы регулярно обмениваемся данными мониторинга. Цели общие – дать населению достойные условия жизни.

https://realty.ria.ru/20220616/voda-1794245527.html

https://ria.ru/20220421/irtysh-1784736941.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/ekolog-1799612164.html

https://ria.ru/20220629/pavodki-1799024910.html

https://ria.ru/20220519/klimat-1789503332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, наталия сологуб, россия, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)