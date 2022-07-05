https://ria.ru/20220705/sokhnut-1800474399.html

Представительство "Сохнута" опровергло слухи о прекращении работы в России

Представительство "Сохнута" опровергло слухи о прекращении работы в России - РИА Новости, 05.07.2022

Представительство "Сохнута" опровергло слухи о прекращении работы в России

Представительство Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") опровергло сообщения израильских СМИ о прекращении работы в РФ, заявили РИА Новости в организации. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:19

2022-07-05T17:19

2022-07-05T17:25

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Представительство Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") опровергло сообщения израильских СМИ о прекращении работы в РФ, заявили РИА Новости в организации.Ранее в СМИ сообщалось, что российская сторона направила Еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ."Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало", - заявили в "Сохнут" в ответ на запрос агентства.

https://ria.ru/20220703/izrail-1799931092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, израиль, в мире