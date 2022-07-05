https://ria.ru/20220705/sokhnut-1800474399.html
Представительство "Сохнута" опровергло слухи о прекращении работы в России
Представительство "Сохнута" опровергло слухи о прекращении работы в России - РИА Новости, 05.07.2022
Представительство "Сохнута" опровергло слухи о прекращении работы в России
Представительство Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") опровергло сообщения израильских СМИ о прекращении работы в РФ, заявили РИА Новости в организации. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:19
2022-07-05T17:19
2022-07-05T17:25
россия
израиль
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Представительство Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") опровергло сообщения израильских СМИ о прекращении работы в РФ, заявили РИА Новости в организации.Ранее в СМИ сообщалось, что российская сторона направила Еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ."Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало", - заявили в "Сохнут" в ответ на запрос агентства.
https://ria.ru/20220703/izrail-1799931092.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, израиль, в мире
17:19 05.07.2022 (обновлено: 17:25 05.07.2022)
Представительство "Сохнута" опровергло слухи о прекращении работы в России
Израильское агентство "Сохнут" опровергло сообщения о прекращении работы в России
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Представительство Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") опровергло сообщения израильских СМИ о прекращении работы в РФ, заявили РИА Новости в организации.
Ранее в СМИ сообщалось, что российская сторона направила Еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль
, требование приостановить деятельность в РФ
.
"Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало", - заявили в "Сохнут" в ответ на запрос агентства.