https://ria.ru/20220705/sochi-1800495971.html

После инцидента на пляже Сочи власти хотят создать туристическую полицию

После инцидента на пляже Сочи власти хотят создать туристическую полицию - РИА Новости, 05.07.2022

После инцидента на пляже Сочи власти хотят создать туристическую полицию

После инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах, заявила журналистам глава... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:38

2022-07-05T19:38

2022-07-05T19:38

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

туристы

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151825/76/1518257683_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_fb1762b36a0f4918fd85d5258df4a005.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. После инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Все должно происходить в рамках закона, и, если отдыхающий, турист, нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд, – сказала Догузова. – Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах".Она также поддержала решение администрации города Сочи о расторжении договора аренды с пользователем пляжа. "Надеемся, что это послужит всем уроком", – указала она.Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.

https://ria.ru/20220704/sochi-1800150479.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых на море