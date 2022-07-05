https://ria.ru/20220705/sochi-1800495971.html
После инцидента на пляже Сочи власти хотят создать туристическую полицию
После инцидента на пляже Сочи власти хотят создать туристическую полицию - РИА Новости, 05.07.2022
После инцидента на пляже Сочи власти хотят создать туристическую полицию
После инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах, заявила журналистам глава... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:38
2022-07-05T19:38
2022-07-05T19:38
туризм
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сочи
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зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
отдых на море
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. После инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Все должно происходить в рамках закона, и, если отдыхающий, турист, нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд, – сказала Догузова. – Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах".Она также поддержала решение администрации города Сочи о расторжении договора аренды с пользователем пляжа. "Надеемся, что это послужит всем уроком", – указала она.Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.
https://ria.ru/20220704/sochi-1800150479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых на море
После инцидента на пляже Сочи власти хотят создать туристическую полицию
Глава Ростуризма после инцидента на пляже Сочи предложила создать туристическую полицию
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. После инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Все должно происходить в рамках закона, и, если отдыхающий, турист, нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд, – сказала Догузова. – Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах".
Она также поддержала решение администрации города Сочи о расторжении договора аренды с пользователем пляжа. "Надеемся, что это послужит всем уроком", – указала она.
Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.