https://ria.ru/20220705/sochi-1800337379.html
В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи
В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи - РИА Новости, 05.07.2022
В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи
Проверки начались на пляжах в Сочи после инцидента с избиением отдыхающего металлическими прутьями, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:09
2022-07-05T12:09
2022-07-05T13:33
краснодарский край
сочи
происшествия
алексей копайгородский
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СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Проверки начались на пляжах в Сочи после инцидента с избиением отдыхающего металлическими прутьями, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитый – белорусский самбист Никита Гораев, его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев с сестрами пытались незаконно торговать фруктами, сообщала мэрия."По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского сегодня начались проверки пляжных территорий на предмет проведения инструктажа с работниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории. Специалисты также дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями", - говорится в релизе.Ранее мэрия сообщила, что договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" будет расторгнут.Накануне в соцсетях появилось еще одно видео с дракой на пляже в Адлерском районе Сочи. По данным администрации города, причиной потасовки на пляже "Чайка" стало появление отдыхающих в нетрезвом виде, устроивших локальный конфликт, который был своевременно разрешен сотрудниками пляжа. МВД Краснодарского края организовало проверку, заявлений в полицию пока не поступало.
https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1799981549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, происшествия, алексей копайгородский, новости - туризм
12:09 05.07.2022 (обновлено: 13:33 05.07.2022)
В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи
В Сочи начали проверять городские пляжи после избиения отдыхающего металлическими прутьями
СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Проверки начались на пляжах в Сочи после инцидента с избиением отдыхающего металлическими прутьями, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитый – белорусский самбист Никита Гораев, его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев с сестрами пытались незаконно торговать фруктами, сообщала мэрия.
"По поручению главы Сочи
Алексея Копайгородского сегодня начались проверки пляжных территорий на предмет проведения инструктажа с работниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории. Специалисты также дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями", - говорится в релизе.
Ранее мэрия сообщила, что договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" будет расторгнут.
Накануне в соцсетях появилось еще одно видео с дракой на пляже в Адлерском районе Сочи. По данным администрации города, причиной потасовки на пляже "Чайка" стало появление отдыхающих в нетрезвом виде, устроивших локальный конфликт, который был своевременно разрешен сотрудниками пляжа. МВД Краснодарского края
организовало проверку, заявлений в полицию пока не поступало.