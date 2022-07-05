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В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи
В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи - РИА Новости, 05.07.2022
В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи
Проверки начались на пляжах в Сочи после инцидента с избиением отдыхающего металлическими прутьями, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:09
2022-07-05T13:33
краснодарский край
сочи
происшествия
алексей копайгородский
туризм
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СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Проверки начались на пляжах в Сочи после инцидента с избиением отдыхающего металлическими прутьями, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитый – белорусский самбист Никита Гораев, его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев с сестрами пытались незаконно торговать фруктами, сообщала мэрия."По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского сегодня начались проверки пляжных территорий на предмет проведения инструктажа с работниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории. Специалисты также дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями", - говорится в релизе.Ранее мэрия сообщила, что договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" будет расторгнут.Накануне в соцсетях появилось еще одно видео с дракой на пляже в Адлерском районе Сочи. По данным администрации города, причиной потасовки на пляже "Чайка" стало появление отдыхающих в нетрезвом виде, устроивших локальный конфликт, который был своевременно разрешен сотрудниками пляжа. МВД Краснодарского края организовало проверку, заявлений в полицию пока не поступало.
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краснодарский край, сочи, происшествия, алексей копайгородский, новости - туризм
12:09 05.07.2022 (обновлено: 13:33 05.07.2022)
 
В Сочи после избиения отдыхающего начали проверять городские пляжи

В Сочи начали проверять городские пляжи после избиения отдыхающего металлическими прутьями

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Проверки начались на пляжах в Сочи после инцидента с избиением отдыхающего металлическими прутьями, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитый – белорусский самбист Никита Гораев, его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев с сестрами пытались незаконно торговать фруктами, сообщала мэрия.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 00:52Туризм
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже
"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского сегодня начались проверки пляжных территорий на предмет проведения инструктажа с работниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории. Специалисты также дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями", - говорится в релизе.
Ранее мэрия сообщила, что договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" будет расторгнут.
Накануне в соцсетях появилось еще одно видео с дракой на пляже в Адлерском районе Сочи. По данным администрации города, причиной потасовки на пляже "Чайка" стало появление отдыхающих в нетрезвом виде, устроивших локальный конфликт, который был своевременно разрешен сотрудниками пляжа. МВД Краснодарского края организовало проверку, заявлений в полицию пока не поступало.
 
ТуризмКраснодарский крайСочиПроисшествияАлексей КопайгородскийНовости - Туризм
 
 
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