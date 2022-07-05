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Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения - РИА Новости, 05.07.2022
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Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения - РИА Новости, 05.07.2022
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения
Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, объективно рассказывающих о происходящем на Украине, заявил в ходе визита в Улан-Батор глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:20
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УЛАН-БАТОР, 5 июл - РИА Новости. Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, объективно рассказывающих о происходящем на Украине, заявил в ходе визита в Улан-Батор глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что подробно информировал монгольских партнеров о ходе специальной военной операции России против Киева."Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести себя на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", - сказал Лавров."К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем", - отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
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в мире, украина, россия, сша
07:20 05.07.2022 (обновлено: 09:44 05.07.2022)
 
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения

Глава МИД Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, рассказывающих о происходящем на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Улан-Батор, Монголия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Улан-Батор, Монголия - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Улан-Батор, Монголия
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УЛАН-БАТОР, 5 июл - РИА Новости. Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, объективно рассказывающих о происходящем на Украине, заявил в ходе визита в Улан-Батор глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что подробно информировал монгольских партнеров о ходе специальной военной операции России против Киева.
"Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести себя на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", - сказал Лавров.
"К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем", - отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
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