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Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения - РИА Новости, 05.07.2022
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения
Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, объективно рассказывающих о происходящем на Украине, заявил в ходе визита в Улан-Батор глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:20
2022-07-05T07:20
2022-07-05T09:44
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УЛАН-БАТОР, 5 июл - РИА Новости. Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, объективно рассказывающих о происходящем на Украине, заявил в ходе визита в Улан-Батор глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что подробно информировал монгольских партнеров о ходе специальной военной операции России против Киева."Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести себя на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", - сказал Лавров."К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем", - отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
https://ria.ru/20220704/lavrov-1800117922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сша
07:20 05.07.2022 (обновлено: 09:44 05.07.2022)
Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения
Глава МИД Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, рассказывающих о происходящем на Украине