https://ria.ru/20220705/smi-1800249205.html

Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения

Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения - РИА Новости, 05.07.2022

Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения

Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, объективно рассказывающих о происходящем на Украине, заявил в ходе визита в Улан-Батор глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:20

2022-07-05T07:20

2022-07-05T09:44

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УЛАН-БАТОР, 5 июл - РИА Новости. Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, объективно рассказывающих о происходящем на Украине, заявил в ходе визита в Улан-Батор глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что подробно информировал монгольских партнеров о ходе специальной военной операции России против Киева."Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести себя на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности", - сказал Лавров."К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем", - отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

https://ria.ru/20220704/lavrov-1800117922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша