Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/slutskiy-1800460667.html
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры - РИА Новости, 05.07.2022
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:43
2022-07-05T17:41
лдпр
леонид слуцкий (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры.Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что эти цели будут достигнуты, и пообещал обсудить их с президентом."Думаю, что нам удастся решить эти задачи, я буду говорить об этом на встрече с президентом", - заявил Слуцкий.Позже он уточнил РИА Новости, что встреча с президентом состоится в обозримом будущем. Также Слуцкий отметил, что сохранение русского языка — инициатива и самого Путина."У нас каждый лидер партии встречается с президентом минимум 4-5 раз в год. То, что я буду говорить о русском языке (о сохранении русского языка), тем более, что это его (Путина) установки, это сто процентов", — сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html
https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_506ab19ab3c1fe4ebe96aa402c3481cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лдпр, леонид слуцкий (политик), россия
16:43 05.07.2022 (обновлено: 17:41 05.07.2022)
 
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что обсудит с Путиным поддержку русского языка и культуры

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры.
"Я призываю вслед за отменой Болонской системы к решению задач, которые направлены на возвращение соотечественников домой, всемирную поддержку русского языка, русского образования, русской цивилизации", - сказал Слуцкий на всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 00:12Культура
Медведев назвал бесполезными попытки запретить русскую культуру
Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что эти цели будут достигнуты, и пообещал обсудить их с президентом.
"Думаю, что нам удастся решить эти задачи, я буду говорить об этом на встрече с президентом", - заявил Слуцкий.
Позже он уточнил РИА Новости, что встреча с президентом состоится в обозримом будущем. Также Слуцкий отметил, что сохранение русского языка — инициатива и самого Путина.
"У нас каждый лидер партии встречается с президентом минимум 4-5 раз в год. То, что я буду говорить о русском языке (о сохранении русского языка), тем более, что это его (Путина) установки, это сто процентов", — сказал Слуцкий.
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:14Культура
Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой
 
ЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала