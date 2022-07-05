https://ria.ru/20220705/slutskiy-1800460667.html

Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры

Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры - РИА Новости, 05.07.2022

Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:43

2022-07-05T16:43

2022-07-05T17:41

лдпр

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры.Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что эти цели будут достигнуты, и пообещал обсудить их с президентом."Думаю, что нам удастся решить эти задачи, я буду говорить об этом на встрече с президентом", - заявил Слуцкий.Позже он уточнил РИА Новости, что встреча с президентом состоится в обозримом будущем. Также Слуцкий отметил, что сохранение русского языка — инициатива и самого Путина."У нас каждый лидер партии встречается с президентом минимум 4-5 раз в год. То, что я буду говорить о русском языке (о сохранении русского языка), тем более, что это его (Путина) установки, это сто процентов", — сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html

https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html

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лдпр, леонид слуцкий (политик), россия