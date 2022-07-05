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Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры - РИА Новости, 05.07.2022
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:43
2022-07-05T16:43
2022-07-05T17:41
лдпр
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры.Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что эти цели будут достигнуты, и пообещал обсудить их с президентом."Думаю, что нам удастся решить эти задачи, я буду говорить об этом на встрече с президентом", - заявил Слуцкий.Позже он уточнил РИА Новости, что встреча с президентом состоится в обозримом будущем. Также Слуцкий отметил, что сохранение русского языка — инициатива и самого Путина."У нас каждый лидер партии встречается с президентом минимум 4-5 раз в год. То, что я буду говорить о русском языке (о сохранении русского языка), тем более, что это его (Путина) установки, это сто процентов", — сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html
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лдпр, леонид слуцкий (политик), россия
16:43 05.07.2022 (обновлено: 17:41 05.07.2022)
Слуцкий заявил о желании обсудить с Путиным поддержку русской культуры
Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что обсудит с Путиным поддержку русского языка и культуры
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить вопрос сохранения русского языка и русской культуры.
"Я призываю вслед за отменой Болонской системы к решению задач, которые направлены на возвращение соотечественников домой, всемирную поддержку русского языка, русского образования, русской цивилизации", - сказал Слуцкий на всероссийском молодежном форуме "ЛДПР
— взгляд в будущее".
Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что эти цели будут достигнуты, и пообещал обсудить их с президентом.
"Думаю, что нам удастся решить эти задачи, я буду говорить об этом на встрече с президентом", - заявил Слуцкий.
Позже он уточнил РИА Новости, что встреча с президентом состоится в обозримом будущем. Также Слуцкий отметил, что сохранение русского языка — инициатива и самого Путина.
"У нас каждый лидер партии встречается с президентом минимум 4-5 раз в год. То, что я буду говорить о русском языке (о сохранении русского языка), тем более, что это его (Путина) установки, это сто процентов", — сказал Слуцкий.