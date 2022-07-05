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Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57 - РИА Новости, 05.07.2022
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Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57
Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57 - РИА Новости, 05.07.2022
Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57
Новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии "стелс", сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:55
2022-07-05T12:55
безопасность
космос - риа наука
су-57
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии "стелс", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.По его словам, в нынешнем году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для Су-57."Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолётов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс", - сказал Шойгу.
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безопасность, космос - риа наука, су-57
12:55 05.07.2022
 
Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57

Шойгу: новые ракеты позволят Су-57 поражать цели, выполненные по технологии "стелс"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии "стелс", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
По его словам, в нынешнем году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для Су-57.
"Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолётов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс", - сказал Шойгу.
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