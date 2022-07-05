https://ria.ru/20220705/shoygu-1800362445.html

Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57

Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57 - РИА Новости, 05.07.2022

Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57

Новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии "стелс", сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:55

2022-07-05T12:55

2022-07-05T12:55

безопасность

космос - риа наука

су-57

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии "стелс", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.По его словам, в нынешнем году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для Су-57."Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолётов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220705/vks-1800355356.html

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безопасность, космос - риа наука, су-57