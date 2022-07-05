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Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2022
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Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе
Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2022
Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе
Спасатели нашли тело погибшего горняка на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области, рассказали в пресс-службе МЧС России."Обнаружен один горнорабочий... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:34
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происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Спасатели нашли тело погибшего горняка на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области, рассказали в пресс-службе МЧС России."Обнаружен один горнорабочий без признаков жизни", — сообщил собеседник агентства.Он добавил, что работы по поиску второго пропавшего шахтера продолжаются.По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.Как сообщали ранее в Министерстве угольной промышленности региона, под землей оставались два машиниста буровых установок.Помимо этого, двоих рабочих, которых удалось вывести из шахты, госпитализировали, их состояние средней степени тяжести.
https://ria.ru/20220426/listvyazhnaya-1785488370.html
https://ria.ru/20220425/shakhta-1785273591.html
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происшествия
16:34 05.07.2022 (обновлено: 17:58 05.07.2022)
 
Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе

Спасатели нашли тело погибшего на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе

© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Шахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Спасатели нашли тело погибшего горняка на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области, рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Обнаружен один горнорабочий без признаков жизни", — сообщил собеседник агентства.
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Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов
Он добавил, что работы по поиску второго пропавшего шахтера продолжаются.

По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.
Как сообщали ранее в Министерстве угольной промышленности региона, под землей оставались два машиниста буровых установок.
Помимо этого, двоих рабочих, которых удалось вывести из шахты, госпитализировали, их состояние средней степени тяжести.
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