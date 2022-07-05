https://ria.ru/20220705/shakhta-1800456782.html

Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе

Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2022

Спасатели нашли тело погибшего на шахте в Кузбассе

Спасатели нашли тело погибшего горняка на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области, рассказали в пресс-службе МЧС России."Обнаружен один горнорабочий... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:34

2022-07-05T16:34

2022-07-05T17:58

происшествия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Спасатели нашли тело погибшего горняка на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области, рассказали в пресс-службе МЧС России."Обнаружен один горнорабочий без признаков жизни", — сообщил собеседник агентства.Он добавил, что работы по поиску второго пропавшего шахтера продолжаются.По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.Как сообщали ранее в Министерстве угольной промышленности региона, под землей оставались два машиниста буровых установок.Помимо этого, двоих рабочих, которых удалось вывести из шахты, госпитализировали, их состояние средней степени тяжести.

https://ria.ru/20220426/listvyazhnaya-1785488370.html

https://ria.ru/20220425/shakhta-1785273591.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия