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Под санкции Великобритании попали еще два россиянина - РИА Новости, 05.07.2022
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Под санкции Великобритании попали еще два россиянина
Под санкции Великобритании попали еще два россиянина - РИА Новости, 05.07.2022
Под санкции Великобритании попали еще два россиянина
Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:49
2022-07-05T21:49
в мире
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в сообщении на сайте британского правительства.Меры, предусматривающие заморозку активов и закрытие въезда в Британию, коснулись Дениса Гафнера и Валерию Калабаеву.По утверждению британских властей, они "участвовали в оказании поддержки и поощрении действий и политики, которые дестабилизировали Украину или подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а именно участвовали в распространении дезинформации и продвижении действий России в Украине".Вместе с тем из санкционного списка были исключены два россиянина: Яков Резанцев и Галина Улютина. Отмечается, что заморозка их активов больше не предусматривается.
https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800519827.html
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в мире, украина, россия, санкции в отношении россии
21:49 05.07.2022
 
Под санкции Великобритании попали еще два россиянина

Британия ввела санкции против Гафнера и Калабаевой якобы за распространение дезинформации

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве
Автомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Автомобиль посла Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Меры, предусматривающие заморозку активов и закрытие въезда в Британию, коснулись Дениса Гафнера и Валерию Калабаеву.
По утверждению британских властей, они "участвовали в оказании поддержки и поощрении действий и политики, которые дестабилизировали Украину или подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а именно участвовали в распространении дезинформации и продвижении действий России в Украине".
Вместе с тем из санкционного списка были исключены два россиянина: Яков Резанцев и Галина Улютина. Отмечается, что заморозка их активов больше не предусматривается.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 19:53
Польша анонсировала новые антироссийские санкции
 
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