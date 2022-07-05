https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800540792.html
Под санкции Великобритании попали еще два россиянина
Под санкции Великобритании попали еще два россиянина - РИА Новости, 05.07.2022
Под санкции Великобритании попали еще два россиянина
Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:49
2022-07-05T21:49
2022-07-05T21:49
в мире
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в сообщении на сайте британского правительства.Меры, предусматривающие заморозку активов и закрытие въезда в Британию, коснулись Дениса Гафнера и Валерию Калабаеву.По утверждению британских властей, они "участвовали в оказании поддержки и поощрении действий и политики, которые дестабилизировали Украину или подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а именно участвовали в распространении дезинформации и продвижении действий России в Украине".Вместе с тем из санкционного списка были исключены два россиянина: Яков Резанцев и Галина Улютина. Отмечается, что заморозка их активов больше не предусматривается.
https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800519827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, санкции в отношении россии
Под санкции Великобритании попали еще два россиянина
Британия ввела санкции против Гафнера и Калабаевой якобы за распространение дезинформации
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Меры, предусматривающие заморозку активов и закрытие въезда в Британию, коснулись Дениса Гафнера и Валерию Калабаеву.
По утверждению британских властей, они "участвовали в оказании поддержки и поощрении действий и политики, которые дестабилизировали Украину
или подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а именно участвовали в распространении дезинформации и продвижении действий России
в Украине".
Вместе с тем из санкционного списка были исключены два россиянина: Яков Резанцев и Галина Улютина. Отмечается, что заморозка их активов больше не предусматривается.