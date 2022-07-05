https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800540792.html

Под санкции Великобритании попали еще два россиянина

Под санкции Великобритании попали еще два россиянина - РИА Новости, 05.07.2022

Под санкции Великобритании попали еще два россиянина

Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:49

2022-07-05T21:49

2022-07-05T21:49

в мире

украина

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559652_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f8ceb62ddfa509f92a9af6a2c2a30076.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против еще двух россиян якобы за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине, говорится в сообщении на сайте британского правительства.Меры, предусматривающие заморозку активов и закрытие въезда в Британию, коснулись Дениса Гафнера и Валерию Калабаеву.По утверждению британских властей, они "участвовали в оказании поддержки и поощрении действий и политики, которые дестабилизировали Украину или подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а именно участвовали в распространении дезинформации и продвижении действий России в Украине".Вместе с тем из санкционного списка были исключены два россиянина: Яков Резанцев и Галина Улютина. Отмечается, что заморозка их активов больше не предусматривается.

https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800519827.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, санкции в отношении россии