https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800519827.html

Польша анонсировала новые антироссийские санкции

Польша анонсировала новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.07.2022

Польша анонсировала новые антироссийские санкции

Польша может распространить свои национальные санкции еще на 200 российских предприятий и физических лиц, заявил заместитель министра внутренних дел и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:53

2022-07-05T19:53

2022-07-05T19:53

олег дерипаска

экономика

михаил фридман

михаил гуцериев

польша

газпром

новатэк

фосагро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg

ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша может распространить свои национальные санкции еще на 200 российских предприятий и физических лиц, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения."Было 50 позиций: 15 физических лиц, 35 предприятий. Это был первый этап 24 апреля этого года. У нас есть 200 заявлений, приготовленных службами", - сказал Вонсик.Весной текущего года Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон", "Фосагро", Go Sport, Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг.Во вторник стало известно, что правительство Польши принято законопроект, который позволит вводить на попавших под санкции российских предприятиях принудительное правление с целью последующей продажи.

https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег дерипаска, экономика, михаил фридман, михаил гуцериев, польша, газпром, новатэк, фосагро, санкции в отношении россии