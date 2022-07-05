https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800519827.html
Польша анонсировала новые антироссийские санкции
Польша анонсировала новые антироссийские санкции - РИА Новости, 05.07.2022
Польша анонсировала новые антироссийские санкции
Польша может распространить свои национальные санкции еще на 200 российских предприятий и физических лиц, заявил заместитель министра внутренних дел и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:53
2022-07-05T19:53
2022-07-05T19:53
олег дерипаска
экономика
михаил фридман
михаил гуцериев
польша
газпром
новатэк
фосагро
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша может распространить свои национальные санкции еще на 200 российских предприятий и физических лиц, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения."Было 50 позиций: 15 физических лиц, 35 предприятий. Это был первый этап 24 апреля этого года. У нас есть 200 заявлений, приготовленных службами", - сказал Вонсик.Весной текущего года Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон", "Фосагро", Go Sport, Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг.Во вторник стало известно, что правительство Польши принято законопроект, который позволит вводить на попавших под санкции российских предприятиях принудительное правление с целью последующей продажи.
https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html
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олег дерипаска, экономика, михаил фридман, михаил гуцериев, польша, газпром, новатэк, фосагро, санкции в отношении россии
Польша анонсировала новые антироссийские санкции
Польша может ввести санкции против 200 российских фирм и физлиц