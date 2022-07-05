https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800451246.html
Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций
Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций - РИА Новости, 05.07.2022
Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций
План по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:21
2022-07-05T16:21
2022-07-05T16:35
сергей собянин
экономика
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794324344_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_de046e870247a4da9494f03285990db2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. План по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Можно сказать, что почти треть федерального плана, который реализуется, которые утверждены вами – мероприятия, сформированные с предложениями субъектов РФ – они на 70% реализованы", - сказал Собянин на совещании правительства РФ по экономике.По его словам, оставшаяся часть находится в стадии реализации."Это вопросы, связанные с поддержкой промышленности, льготного кредитования, субсидирования, создания докапитализации фондов промышленности. Вопросы, связанные с упрощением администрирования бюджетных процедур", - отметил мэр Москвы.Кроме того, он сообщил, что большой блок был реализован в области градостроительной политики."Все это, казалось бы, технологические вещи, позволяли и позволяют оперативнее принимать решения, направленные на стабилизацию экономической активности и улучшение в целом обстановки", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html
https://ria.ru/20220704/peterburg-1800185916.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794324344_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_bd384b36451febaf65275e34f532d7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, экономика, москва, россия
16:21 05.07.2022 (обновлено: 16:35 05.07.2022)
Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций
Мэр Москвы Собянин: план по повышению устойчивости экономики реализовали на 70 процентов