https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800451246.html

Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций

Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций - РИА Новости, 05.07.2022

Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций

План по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:21

2022-07-05T16:21

2022-07-05T16:35

сергей собянин

экономика

москва

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. План по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Можно сказать, что почти треть федерального плана, который реализуется, которые утверждены вами – мероприятия, сформированные с предложениями субъектов РФ – они на 70% реализованы", - сказал Собянин на совещании правительства РФ по экономике.По его словам, оставшаяся часть находится в стадии реализации."Это вопросы, связанные с поддержкой промышленности, льготного кредитования, субсидирования, создания докапитализации фондов промышленности. Вопросы, связанные с упрощением администрирования бюджетных процедур", - отметил мэр Москвы.Кроме того, он сообщил, что большой блок был реализован в области градостроительной политики."Все это, казалось бы, технологические вещи, позволяли и позволяют оперативнее принимать решения, направленные на стабилизацию экономической активности и улучшение в целом обстановки", - добавил Собянин.

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сергей собянин, экономика, москва, россия