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Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций - РИА Новости, 05.07.2022
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Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций
Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций - РИА Новости, 05.07.2022
Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций
План по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:21
2022-07-05T16:35
сергей собянин
экономика
москва
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. План по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Можно сказать, что почти треть федерального плана, который реализуется, которые утверждены вами – мероприятия, сформированные с предложениями субъектов РФ – они на 70% реализованы", - сказал Собянин на совещании правительства РФ по экономике.По его словам, оставшаяся часть находится в стадии реализации."Это вопросы, связанные с поддержкой промышленности, льготного кредитования, субсидирования, создания докапитализации фондов промышленности. Вопросы, связанные с упрощением администрирования бюджетных процедур", - отметил мэр Москвы.Кроме того, он сообщил, что большой блок был реализован в области градостроительной политики."Все это, казалось бы, технологические вещи, позволяли и позволяют оперативнее принимать решения, направленные на стабилизацию экономической активности и улучшение в целом обстановки", - добавил Собянин.
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сергей собянин, экономика, москва, россия
16:21 05.07.2022 (обновлено: 16:35 05.07.2022)
 
Собянин рассказал о работе экономики в условиях санкций

Мэр Москвы Собянин: план по повышению устойчивости экономики реализовали на 70 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. План по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Можно сказать, что почти треть федерального плана, который реализуется, которые утверждены вами – мероприятия, сформированные с предложениями субъектов РФ – они на 70% реализованы", - сказал Собянин на совещании правительства РФ по экономике.
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По его словам, оставшаяся часть находится в стадии реализации.
"Это вопросы, связанные с поддержкой промышленности, льготного кредитования, субсидирования, создания докапитализации фондов промышленности. Вопросы, связанные с упрощением администрирования бюджетных процедур", - отметил мэр Москвы.
Кроме того, он сообщил, что большой блок был реализован в области градостроительной политики.
"Все это, казалось бы, технологические вещи, позволяли и позволяют оперативнее принимать решения, направленные на стабилизацию экономической активности и улучшение в целом обстановки", - добавил Собянин.
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Сергей СобянинЭкономикаМоскваРоссия
 
 
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