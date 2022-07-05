https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800260600.html

Процесс отрезвления Запада от их же санкций уже начался, заявил Мантуров

Процесс отрезвления Запада от их же санкций уже начался, заявил Мантуров - РИА Новости, 05.07.2022

Процесс отрезвления Запада от их же санкций уже начался, заявил Мантуров

Санкции доставили России неудобства, но еще больше они ударили по "авторам", процесс "отрезвления" западных партнеров от их же ограничений уже начался, заявил... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:21

2022-07-05T08:21

2022-07-05T10:32

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

украина

сша

санкции в отношении россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Санкции доставили России неудобства, но еще больше они ударили по "авторам", процесс "отрезвления" западных партнеров от их же ограничений уже начался, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в рамках международной выставки "Иннопром-2022"."Санкции, разрушение логистических цепочек и откровенный саботаж иностранных логистических компаний и правительств, конечно, доставили нам неудобства, но чуть ли не в большей степени ударили по "авторам", - сказал министр."Жаль, что санкции коснулись поставщиков импортной промышленной продукции, с которыми налаживались тесные связи на протяжении десятков лет. Но потеря российского рынка на деле оказалась серьезным испытанием и для них. Это можно видеть по бьющей рекорды инфляции и возрастающим ценам на товары повседневного спроса в недружественных странах. Уже происходит процесс "отрезвления" западных партнеров, например, они приравнивают российские удобрения к товарам первой необходимости для недопущения нарушения их поставок", - добавил глава Минпромторга.Мантуров также отметил, что в России производится достаточно продуктов и сырья, необходимых всему миру."А вот куда мы будем его поставлять - это уже вопрос", - уточнил он.При этом министр подчеркнул, что Россия остается абсолютной открытой для взаимовыгодной и честной торговли с иностранными компаниями.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>

https://ria.ru/20220705/eksport-1800247127.html

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800156540.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, украина, сша, санкции в отношении россии