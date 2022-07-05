08:21 05.07.2022 (обновлено: 10:32 05.07.2022)
Процесс отрезвления Запада от их же санкций уже начался, заявил Мантуров
Мантуров: процесс отрезвления стран Запада от накладываемых ими же санкций уже начался
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Санкции доставили России неудобства, но еще больше они ударили по "авторам", процесс "отрезвления" западных партнеров от их же ограничений уже начался, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в рамках международной выставки "Иннопром-2022".
"Санкции, разрушение логистических цепочек и откровенный саботаж иностранных логистических компаний и правительств, конечно, доставили нам неудобства, но чуть ли не в большей степени ударили по "авторам", - сказал министр.
"Жаль, что санкции коснулись поставщиков импортной промышленной продукции, с которыми налаживались тесные связи на протяжении десятков лет. Но потеря российского рынка на деле оказалась серьезным испытанием и для них. Это можно видеть по бьющей рекорды инфляции и возрастающим ценам на товары повседневного спроса в недружественных странах. Уже происходит процесс "отрезвления" западных партнеров, например, они приравнивают российские удобрения к товарам первой необходимости для недопущения нарушения их поставок", - добавил глава Минпромторга.
Мантуров также отметил, что в России производится достаточно продуктов и сырья, необходимых всему миру.
"А вот куда мы будем его поставлять - это уже вопрос", - уточнил он.
При этом министр подчеркнул, что Россия остается абсолютной открытой для взаимовыгодной и честной торговли с иностранными компаниями.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.