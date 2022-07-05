https://ria.ru/20220705/salmonella-1800438743.html

В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы

В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы - РИА Новости, 05.07.2022

В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы

Опасный штамм бактерии сальмонеллы все чаще встречается в мясных продуктах в Великобритании, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неопубликованные... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:59

2022-07-05T15:59

2022-07-05T15:59

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасный штамм бактерии сальмонеллы все чаще встречается в мясных продуктах в Великобритании, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неопубликованные доклады правительства.Как отмечает газета, британское министерство сельского хозяйства и окружающей среды подтвердило увеличение количества случаев выявления сальмонеллы в мясной продукции.Сальмонелла может быть опасной прежде всего для жизни младенцев и пожилых людей, пишет издание. В 2019 и 2020 годах около 400 человек в Великобритании были инфицированы сальмонеллой инфантис, сообщает газета со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что европейская фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе остановлена из-за обнаружения продукции, заражённой сальмонеллой. Отправка всех шоколадных изделий, произведенных там с 25 июня, была приостановлена. Приостановка производства будет действовать до дальнейшего уведомления. Компания анализирует причины произошедшего.До этого сальмонелла была обнаружена на другой бельгийской шоколадной фабрике: закрывалась Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder.

https://ria.ru/20220622/vyatgu-1797047570.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, великобритания, ferrero