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В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы - РИА Новости, 05.07.2022
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В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы
В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы - РИА Новости, 05.07.2022
В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы
Опасный штамм бактерии сальмонеллы все чаще встречается в мясных продуктах в Великобритании, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неопубликованные... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:59
2022-07-05T15:59
в мире
здоровье - общество
великобритания
ferrero
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасный штамм бактерии сальмонеллы все чаще встречается в мясных продуктах в Великобритании, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неопубликованные доклады правительства.Как отмечает газета, британское министерство сельского хозяйства и окружающей среды подтвердило увеличение количества случаев выявления сальмонеллы в мясной продукции.Сальмонелла может быть опасной прежде всего для жизни младенцев и пожилых людей, пишет издание. В 2019 и 2020 годах около 400 человек в Великобритании были инфицированы сальмонеллой инфантис, сообщает газета со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что европейская фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе остановлена из-за обнаружения продукции, заражённой сальмонеллой. Отправка всех шоколадных изделий, произведенных там с 25 июня, была приостановлена. Приостановка производства будет действовать до дальнейшего уведомления. Компания анализирует причины произошедшего.До этого сальмонелла была обнаружена на другой бельгийской шоколадной фабрике: закрывалась Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder.
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в мире, здоровье - общество, великобритания, ferrero
15:59 05.07.2022
 
В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы

Газета Guardian: в Великобритании в мясе все чаще встречается штамм сальмонеллы инфантис

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасный штамм бактерии сальмонеллы все чаще встречается в мясных продуктах в Великобритании, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неопубликованные доклады правительства.
Как отмечает газета, британское министерство сельского хозяйства и окружающей среды подтвердило увеличение количества случаев выявления сальмонеллы в мясной продукции.
"(Министерство) обеспокоено ростом распространения сальмонеллы инфантис по всей Европе за последнее десятилетие и особенно уровнем ее устойчивости к противомикробным препаратам. Официальные лица будут продолжать следить за ситуацией и принимать меры по мере необходимости", - цитирует Guardian слова источника из министерства.
Сальмонелла может быть опасной прежде всего для жизни младенцев и пожилых людей, пишет издание. В 2019 и 2020 годах около 400 человек в Великобритании были инфицированы сальмонеллой инфантис, сообщает газета со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что европейская фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе остановлена из-за обнаружения продукции, заражённой сальмонеллой. Отправка всех шоколадных изделий, произведенных там с 25 июня, была приостановлена. Приостановка производства будет действовать до дальнейшего уведомления. Компания анализирует причины произошедшего.
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До этого сальмонелла была обнаружена на другой бельгийской шоколадной фабрике: закрывалась Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder.
 
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