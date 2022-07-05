В Великобритании распространяется опасный штамм сальмонеллы
Газета Guardian: в Великобритании в мясе все чаще встречается штамм сальмонеллы инфантис
© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасный штамм бактерии сальмонеллы все чаще встречается в мясных продуктах в Великобритании, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неопубликованные доклады правительства.
Как отмечает газета, британское министерство сельского хозяйства и окружающей среды подтвердило увеличение количества случаев выявления сальмонеллы в мясной продукции.
"(Министерство) обеспокоено ростом распространения сальмонеллы инфантис по всей Европе за последнее десятилетие и особенно уровнем ее устойчивости к противомикробным препаратам. Официальные лица будут продолжать следить за ситуацией и принимать меры по мере необходимости", - цитирует Guardian слова источника из министерства.
Сальмонелла может быть опасной прежде всего для жизни младенцев и пожилых людей, пишет издание. В 2019 и 2020 годах около 400 человек в Великобритании были инфицированы сальмонеллой инфантис, сообщает газета со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что европейская фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе остановлена из-за обнаружения продукции, заражённой сальмонеллой. Отправка всех шоколадных изделий, произведенных там с 25 июня, была приостановлена. Приостановка производства будет действовать до дальнейшего уведомления. Компания анализирует причины произошедшего.
До этого сальмонелла была обнаружена на другой бельгийской шоколадной фабрике: закрывалась Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder.