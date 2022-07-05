https://ria.ru/20220705/rumyniya-1800501609.html

Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов

Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов - РИА Новости, 05.07.2022

Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что из-за энергетического и продовольственного кризиса страну ждут тяжелые времена, поэтому населению стоит... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:49

2022-07-05T18:49

2022-07-05T19:18

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клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что из-за энергетического и продовольственного кризиса страну ждут тяжелые времена, поэтому населению стоит проявить терпение, а правительство постарается оказать помощь тем, кто в ней нуждается."Энергетический кризис не завершился, говорят и о продовольственном кризисе, который не затрагивает нас напрямую, но если цены вырастут во всем мире, то и нас ждет то же самое. Нужно готовиться к сложным временам, хотя эти кризисы не были спровоцированы нами", - заявил Йоханнис на пресс-конференции.По его словам, населению "нужно иметь терпение", а правительство примет меры по поддержке населения во всех областях, а также по поддержке экономики. "Это наш план, чтобы преодолеть сложные времена, - подчеркнул Йоханнис.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799220984.html

https://ria.ru/20220618/moldaviya-1796495872.html

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россия, украина, румыния, в мире, клаус йоханнис