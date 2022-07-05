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Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов - РИА Новости, 05.07.2022
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Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов
Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов - РИА Новости, 05.07.2022
Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что из-за энергетического и продовольственного кризиса страну ждут тяжелые времена, поэтому населению стоит... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:49
2022-07-05T19:18
россия
украина
румыния
в мире
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что из-за энергетического и продовольственного кризиса страну ждут тяжелые времена, поэтому населению стоит проявить терпение, а правительство постарается оказать помощь тем, кто в ней нуждается."Энергетический кризис не завершился, говорят и о продовольственном кризисе, который не затрагивает нас напрямую, но если цены вырастут во всем мире, то и нас ждет то же самое. Нужно готовиться к сложным временам, хотя эти кризисы не были спровоцированы нами", - заявил Йоханнис на пресс-конференции.По его словам, населению "нужно иметь терпение", а правительство примет меры по поддержке населения во всех областях, а также по поддержке экономики. "Это наш план, чтобы преодолеть сложные времена, - подчеркнул Йоханнис.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799220984.html
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россия, украина, румыния, в мире, клаус йоханнис
18:49 05.07.2022 (обновлено: 19:18 05.07.2022)
 
Президент Румынии предупредил о сложных временах из-за кризисов

Президент Румынии Йоханнис предупредил о тяжелых временах из-за энергетического кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что из-за энергетического и продовольственного кризиса страну ждут тяжелые времена, поэтому населению стоит проявить терпение, а правительство постарается оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
"Энергетический кризис не завершился, говорят и о продовольственном кризисе, который не затрагивает нас напрямую, но если цены вырастут во всем мире, то и нас ждет то же самое. Нужно готовиться к сложным временам, хотя эти кризисы не были спровоцированы нами", - заявил Йоханнис на пресс-конференции.
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По его словам, населению "нужно иметь терпение", а правительство примет меры по поддержке населения во всех областях, а также по поддержке экономики. "Это наш план, чтобы преодолеть сложные времена, - подчеркнул Йоханнис.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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