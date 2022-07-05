https://ria.ru/20220705/rossiya-1800397591.html

Россия может собрать рекордные 90 миллионов тонн пшеницы

Россия может собрать рекордные 90 миллионов тонн пшеницы - РИА Новости, 05.07.2022

Россия может собрать рекордные 90 миллионов тонн пшеницы

Россия в 2022 году может собрать рекордные 90 миллионов тонн пшеницы, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранса". РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:35

2022-07-05T14:35

2022-07-05T14:35

экономика

цены на нефть

россия

ставропольский край

ростовская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в 2022 году может собрать рекордные 90 миллионов тонн пшеницы, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранса"."Аналитический центр "Русагротранса" вновь повысил прогноз производства пшеницы в России на 2022 год - в этот раз на 0,7 миллиона тонн - до рекордных 90 миллионов тонн. Оценка скорректирована на основании данных уборки и состояния посевов в южных регионах", - говорится в материалах компании, которые приводит журнал "поле.рф".В настоящее время это самая высокая оценка сбора, заявленная отраслевыми экспертами: так, аналитический центр "Совэкон" прогнозирует урожай пшеницы на уровне 89,2 миллиона тонн, Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) - на уровне 88,7 миллиона тонн, Российский зерновой союз (РЗС) оценивает сбор в 83-84 миллиона тонн. Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы.Эксперты "Русагротранса" увеличили оценки урожайности озимой пшеницы для Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области, в результате чего общая оценка сбора для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышена на 0,7 млн тонн - до рекордного уровня 38,5 миллиона тонн.Общий прогноз сбора зерна повышен до 138,6 миллиона тонн со 138 миллионов, при этом оценки по другим культурам остались без изменений - в частности, это 20,3 миллиона тонн ячменя и 15 миллионов тонн кукурузы.Согласно прогнозам метеорологов, в большей части зернопроизводящих регионов сохранится благоприятная для посевов погода, а опасение вызывает лишь нехватка осадков на Юге: по мнению экспертов, это может негативно отразиться на поздних яровых культурах - в основном на кукурузе и подсолнечнике."Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.

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экономика, цены на нефть, россия, ставропольский край, ростовская область