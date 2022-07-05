https://ria.ru/20220705/rossiya-1800291371.html
Россия борется за свое историческое будущее, заявил Нарышкин
Россия борется за свое историческое будущее, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.07.2022
Россия борется за свое историческое будущее, заявил Нарышкин
Россия сейчас борется за свое историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется за ней, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:26
2022-07-05T10:26
2022-07-05T10:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия сейчас борется за свое историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется за ней, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Уважаемые друзья, наша страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории. Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами", - сказал он в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр
Россия борется за свое историческое будущее, заявил Нарышкин
Нарышкин выразил уверенность, что победа в противостоянии с Западом останется за Россией