https://ria.ru/20220705/rossiya-1800291371.html

Россия борется за свое историческое будущее, заявил Нарышкин

Россия борется за свое историческое будущее, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.07.2022

Россия борется за свое историческое будущее, заявил Нарышкин

Россия сейчас борется за свое историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется за ней, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:26

2022-07-05T10:26

2022-07-05T10:26

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:104:1546:974_1920x0_80_0_0_91abed8f44d90229cd7b21be0c1e003b.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия сейчас борется за свое историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется за ней, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Уважаемые друзья, наша страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории. Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами", - сказал он в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр