Рейтинг@Mail.ru
Рогозин предложил национализировать производство космической электроники - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/roskosmos-1800435933.html
Рогозин предложил национализировать производство космической электроники
Рогозин предложил национализировать производство космической электроники - РИА Новости, 05.07.2022
Рогозин предложил национализировать производство космической электроники
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает национализировать производство радиационностойкой элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому". РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:54
2022-07-05T15:56
космос
россия
роскосмос
информационные спутниковые системы
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает национализировать производство радиационностойкой элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".На встрече с коллективом спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы" он назвал производство электронной компонентной базы самым слабым местом в решении задачи удвоения российской орбитальной группировки.Сегодня "Роскосмос" сообщил, что гендиректором "ИСС Решетнева" назначен Евгений Нестеров, ранее - замгендира холдинга "Российские космические системы".
https://ria.ru/20220704/angara-1799984701.html
космос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос, россия, роскосмос, информационные спутниковые системы, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
15:54 05.07.2022 (обновлено: 15:56 05.07.2022)
 
Рогозин предложил национализировать производство космической электроники

Рогозин предложил национализировать производство радиационностойкой элементной базы

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает национализировать производство радиационностойкой элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".
"Тема спутникостроения в нашей стране остаётся одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы её в ведение "Роскосмоса" и "Росатома", — приводятся слова Рогозина в Telegram-канале госкорпорации.
На встрече с коллективом спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы" он назвал производство электронной компонентной базы самым слабым местом в решении задачи удвоения российской орбитальной группировки.
Сегодня "Роскосмос" сообщил, что гендиректором "ИСС Решетнева" назначен Евгений Нестеров, ранее - замгендира холдинга "Российские космические системы".
Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 03:10Наука
Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5"
 
КосмосРоссияРоскосмосИнформационные спутниковые системыГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала