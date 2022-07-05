https://ria.ru/20220705/roskosmos-1800435933.html

Рогозин предложил национализировать производство космической электроники

Рогозин предложил национализировать производство космической электроники - РИА Новости, 05.07.2022

Рогозин предложил национализировать производство космической электроники

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает национализировать производство радиационностойкой элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому". РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:54

2022-07-05T15:54

2022-07-05T15:56

космос

россия

роскосмос

информационные спутниковые системы

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает национализировать производство радиационностойкой элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".На встрече с коллективом спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы" он назвал производство электронной компонентной базы самым слабым местом в решении задачи удвоения российской орбитальной группировки.Сегодня "Роскосмос" сообщил, что гендиректором "ИСС Решетнева" назначен Евгений Нестеров, ранее - замгендира холдинга "Российские космические системы".

https://ria.ru/20220704/angara-1799984701.html

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космос, россия, роскосмос, информационные спутниковые системы, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"