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Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие - РИА Новости, 05.07.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220705/razvitie-1800295137.html
Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие
Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие - РИА Новости, 05.07.2022
Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие
Оренбургская область получит более 2 миллиардов рублей на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:39
2022-07-05T10:39
оренбургская область
денис паслер
константин цицин
жкх
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ОРЕНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Оренбургская область получит более 2 миллиардов рублей на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Пресс-служба сообщает, что в начале июля глава Оренбуржья Денис Паслер встретился с генеральным директором ППК "Фонд развития территорий" Константином Цициным. В ходе встречи обсуждались модернизация и реконструкция систем и объектов коммунальной инфраструктуры в регионе. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ предоставляются льготные долгосрочные займы. Регион подал в Фонд ЖКХ заявки на получение займов для реализации 13 проектов модернизации в сферах тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске, а также Кувандыкском городском округе."Вопрос обновления коммунальной инфраструктуры актуален для региона. В этом году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках госпрограммы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" и регионального проекта "Чистая вода" выделены более 1,27 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Получение льготных займов позволит нам привести в порядок опорную коммунальную инфраструктуру в отдельных территориях, где жизнеобеспечивающие объекты сильно изношены", - отметил глава региона Денис Паслер.Также на встрече рассмотрели досрочное завершение на территории Оренбургской области программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
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денис паслер, константин цицин, жкх
10:39 05.07.2022
 

Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Оренбургская область получит более 2 миллиардов рублей на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пресс-служба сообщает, что в начале июля глава Оренбуржья Денис Паслер встретился с генеральным директором ППК "Фонд развития территорий" Константином Цициным. В ходе встречи обсуждались модернизация и реконструкция систем и объектов коммунальной инфраструктуры в регионе. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ предоставляются льготные долгосрочные займы. Регион подал в Фонд ЖКХ заявки на получение займов для реализации 13 проектов модернизации в сферах тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске, а также Кувандыкском городском округе.
Осмотр помещения - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:29Оренбургская область
Более пяти тысяч оренбуржцев до конца 2023 года переедут в новое жилье
"Вопрос обновления коммунальной инфраструктуры актуален для региона. В этом году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках госпрограммы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" и регионального проекта "Чистая вода" выделены более 1,27 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Получение льготных займов позволит нам привести в порядок опорную коммунальную инфраструктуру в отдельных территориях, где жизнеобеспечивающие объекты сильно изношены", - отметил глава региона Денис Паслер.
Также на встрече рассмотрели досрочное завершение на территории Оренбургской области программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
 
Оренбургская областьДенис ПаслерКонстантин ЦицинЖКХ
 
 
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