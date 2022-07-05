https://ria.ru/20220705/razvitie-1800295137.html

Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие

Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие - РИА Новости, 05.07.2022

Оренбургская область получит более двух млрд рублей на развитие

Оренбургская область получит более 2 миллиардов рублей на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:39

2022-07-05T10:39

2022-07-05T10:39

оренбургская область

денис паслер

константин цицин

жкх

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ОРЕНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Оренбургская область получит более 2 миллиардов рублей на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Пресс-служба сообщает, что в начале июля глава Оренбуржья Денис Паслер встретился с генеральным директором ППК "Фонд развития территорий" Константином Цициным. В ходе встречи обсуждались модернизация и реконструкция систем и объектов коммунальной инфраструктуры в регионе. На эти цели Фондом содействия реформированию ЖКХ предоставляются льготные долгосрочные займы. Регион подал в Фонд ЖКХ заявки на получение займов для реализации 13 проектов модернизации в сферах тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске, а также Кувандыкском городском округе."Вопрос обновления коммунальной инфраструктуры актуален для региона. В этом году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках госпрограммы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" и регионального проекта "Чистая вода" выделены более 1,27 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Получение льготных займов позволит нам привести в порядок опорную коммунальную инфраструктуру в отдельных территориях, где жизнеобеспечивающие объекты сильно изношены", - отметил глава региона Денис Паслер.Также на встрече рассмотрели досрочное завершение на территории Оренбургской области программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20220629/zhile-1798940077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, константин цицин, жкх