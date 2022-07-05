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Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП - РИА Новости, 05.07.2022
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Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП
Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП - РИА Новости, 05.07.2022
Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку о возможности для граждан ДНР и ЛНР, Украины, Казахстана и Молдавии получить вид на жительство в РФ... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:14
2022-07-05T16:14
госдума рф
общество
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
молдавия
казахстан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку о возможности для граждан ДНР и ЛНР, Украины, Казахстана и Молдавии получить вид на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание."Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается: иностранному гражданину, являющемуся гражданином Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины", - отмечено в тексте поправки.Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан". Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.
https://ria.ru/20220705/poshliny-1800373162.html
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луганская народная республика
молдавия
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госдума рф, общество, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, молдавия, казахстан
16:14 05.07.2022
 
Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП

ГД разрешила гражданам ДНР, ЛНР, Казахстана и Молдавии получать вид на жительство без РВП

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку о возможности для граждан ДНР и ЛНР, Украины, Казахстана и Молдавии получить вид на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание.
"Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается: иностранному гражданину, являющемуся гражданином Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины", - отмечено в тексте поправки.
Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан". Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.
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ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
 
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