https://ria.ru/20220705/razreshenie-1800448575.html

Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП

Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП - РИА Новости, 05.07.2022

Граждане ДНР, ЛНР, Казахстана смогут получить вид на жительство без РВП

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку о возможности для граждан ДНР и ЛНР, Украины, Казахстана и Молдавии получить вид на жительство в РФ... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:14

2022-07-05T16:14

2022-07-05T16:14

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку о возможности для граждан ДНР и ЛНР, Украины, Казахстана и Молдавии получить вид на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание."Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается: иностранному гражданину, являющемуся гражданином Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины", - отмечено в тексте поправки.Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан". Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.

https://ria.ru/20220705/poshliny-1800373162.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

молдавия

казахстан

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, молдавия, казахстан