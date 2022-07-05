https://ria.ru/20220705/razminirovanie-1800352197.html

Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка

Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 05.07.2022

Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка

Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:36

2022-07-05T12:36

2022-07-05T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Приступили к разминированию городов Лисичанск и Северодонецк, а также прилегающих населенных пунктов. Уже на сегодня разминировано около двух гектаров местности. Хочу сразу отметить - это очень большая проблема, поскольку эти города буквально усеяны минами", - сказал он в эфире Первого канала. Марочко отметил, что инженерные подразделения организовывают в населенные пункты понтонные переправы, по которым можно перевозить гуманитарные грузы.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, ситуация в днр и лнр