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Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/razminirovanie-1800352197.html
Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка
Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 05.07.2022
Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка
Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:36
2022-07-05T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Приступили к разминированию городов Лисичанск и Северодонецк, а также прилегающих населенных пунктов. Уже на сегодня разминировано около двух гектаров местности. Хочу сразу отметить - это очень большая проблема, поскольку эти города буквально усеяны минами", - сказал он в эфире Первого канала. Марочко отметил, что инженерные подразделения организовывают в населенные пункты понтонные переправы, по которым можно перевозить гуманитарные грузы.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, ситуация в днр и лнр
12:36 05.07.2022 (обновлено: 12:47 05.07.2022)
 
Силы ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка

Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛисичанск
Лисичанск - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Лисичанск . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Приступили к разминированию городов Лисичанск и Северодонецк, а также прилегающих населенных пунктов. Уже на сегодня разминировано около двух гектаров местности. Хочу сразу отметить - это очень большая проблема, поскольку эти города буквально усеяны минами", - сказал он в эфире Первого канала. Марочко отметил, что инженерные подразделения организовывают в населенные пункты понтонные переправы, по которым можно перевозить гуманитарные грузы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Мирная жительница встречает бойцов Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

Встреча бойцов 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова общается с местными жителями в Лисичанске
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСеверодонецкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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