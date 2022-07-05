https://ria.ru/20220705/rakety-1800359153.html
Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57
Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57 - РИА Новости, 05.07.2022
Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57
В 2022 году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:50
2022-07-05T12:50
2022-07-05T12:50
безопасность
космос - риа наука
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
су-57
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В 2022 году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро "Вымпел", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), и "предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей"."В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220705/samolet-1800311286.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, тактическое ракетное вооружение (корпорация), су-57
Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57
Шойгу: госиспытания ракет "воздух-воздух" для Су-57 завершатся в 2022 году