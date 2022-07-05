https://ria.ru/20220705/rakety-1800359153.html

Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57

Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57 - РИА Новости, 05.07.2022

Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57

В 2022 году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:50

2022-07-05T12:50

2022-07-05T12:50

безопасность

космос - риа наука

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

су-57

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В 2022 году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро "Вымпел", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), и "предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей"."В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220705/samolet-1800311286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, космос - риа наука, тактическое ракетное вооружение (корпорация), су-57