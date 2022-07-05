https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html

Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену

Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену - РИА Новости, 05.07.2022

Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о многочисленных фактах пыток, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:39

2022-07-05T09:39

2022-07-05T10:23

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о многочисленных фактах пыток, сообщила пресс-служба СК."Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.Так, один военнослужащий рассказал, что во время 15-часового боя у него закончились боеприпасы и он попал в плен. Ему завязали глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст.Другой военный сообщил, что попал в плен с ранением бедра. Медицинские процедуры ему проводили без обезболивания, кроме того, мужчину били и пытали током. Вместе с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили на четверо суток без воды и еды. Потом отвезли в больницу, "подлатали" — и бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Когда наступало время делать перевязку, от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.Военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли, а между перевязками его жестоко избивали.Российские военнослужащие, которые сегодня проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям свои истории, каждая из которых изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания, заключили в СК.Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по указанию Владимира Путина.

https://ria.ru/20220630/plen-1799402316.html

https://ria.ru/20220629/plennye-1799099733.html

https://ria.ru/20220701/plennye-1799526801.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)