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Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену - РИА Новости, 05.07.2022
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Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену
Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену - РИА Новости, 05.07.2022
Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о многочисленных фактах пыток, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:39
2022-07-05T10:23
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о многочисленных фактах пыток, сообщила пресс-служба СК."Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.Так, один военнослужащий рассказал, что во время 15-часового боя у него закончились боеприпасы и он попал в плен. Ему завязали глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст.Другой военный сообщил, что попал в плен с ранением бедра. Медицинские процедуры ему проводили без обезболивания, кроме того, мужчину били и пытали током. Вместе с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили на четверо суток без воды и еды. Потом отвезли в больницу, "подлатали" — и бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Когда наступало время делать перевязку, от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.Военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли, а между перевязками его жестоко избивали.Российские военнослужащие, которые сегодня проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям свои истории, каждая из которых изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания, заключили в СК.Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по указанию Владимира Путина.
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
09:39 05.07.2022 (обновлено: 10:23 05.07.2022)
 
Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену

СК начал проверку по фактам пыток российских военных, возвращенных из украинского плена

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о многочисленных фактах пыток, сообщила пресс-служба СК.
"Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
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Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ
Так, один военнослужащий рассказал, что во время 15-часового боя у него закончились боеприпасы и он попал в плен. Ему завязали глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст.
Другой военный сообщил, что попал в плен с ранением бедра. Медицинские процедуры ему проводили без обезболивания, кроме того, мужчину били и пытали током. Вместе с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили на четверо суток без воды и еды. Потом отвезли в больницу, "подлатали" — и бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Когда наступало время делать перевязку, от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:27Специальная военная операция на Украине
Среди переданных Киеву пленных есть рядовые нацбатальонов, заявил Пушилин
Военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли, а между перевязками его жестоко избивали.
Российские военнослужащие, которые сегодня проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям свои истории, каждая из которых изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания, заключили в СК.
Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по указанию Владимира Путина.
Военнослужащие ЛНР в украинском плену - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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