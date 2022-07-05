https://ria.ru/20220705/putin-1800503770.html

Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник

Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник - РИА Новости, 05.07.2022

Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля, сообщили РИА Новости источники в ГД. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:59

2022-07-05T18:59

2022-07-05T19:02

политика

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля, сообщили РИА Новости источники в ГД.Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что президент в ближайшие дни проведет встречу с руководством Думы и лидерами фракций."Предположительно 7 июля", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.Эту дату РИА Новости назвал также другой источник в палате парламента.

https://ria.ru/20220705/slutskiy-1800460667.html

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политика, госдума рф, владимир путин