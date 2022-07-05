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Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник - РИА Новости, 05.07.2022
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Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник
Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник - РИА Новости, 05.07.2022
Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля, сообщили РИА Новости источники в ГД. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:59
2022-07-05T19:02
политика
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля, сообщили РИА Новости источники в ГД.Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что президент в ближайшие дни проведет встречу с руководством Думы и лидерами фракций."Предположительно 7 июля", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.Эту дату РИА Новости назвал также другой источник в палате парламента.
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политика, госдума рф, владимир путин
18:59 05.07.2022 (обновлено: 19:02 05.07.2022)
 
Встреча Путина с лидерами фракций может пройти 7 июля, сообщил источник

Источник: встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций может пройти 7 июля

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля, сообщили РИА Новости источники в ГД.
Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что президент в ближайшие дни проведет встречу с руководством Думы и лидерами фракций.
"Предположительно 7 июля", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Эту дату РИА Новости назвал также другой источник в палате парламента.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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