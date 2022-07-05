https://ria.ru/20220705/putin-1800270464.html
Bloomberg рассказал о "друзьях Путина", живущих дома у многих европейцев
Bloomberg рассказал о "друзьях Путина", живущих дома у многих европейцев - РИА Новости, 05.07.2022
Bloomberg рассказал о "друзьях Путина", живущих дома у многих европейцев
Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:15
2022-07-05T09:15
2022-07-05T11:25
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. "Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!" — призывает он. Автор поясняет, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа — большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму, когда он понадобится для обогрева домов. И именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, говорится в статье.Кроме того, газ импортируется из России — таким образом, отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин поможет сократить зависимость от Москвы, считает обозреватель.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, европа, великобритания
09:15 05.07.2022 (обновлено: 11:25 05.07.2022)
Bloomberg рассказал о "друзьях Путина", живущих дома у многих европейцев
Bloomberg: европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за Путина