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Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку - РИА Новости, 05.07.2022
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Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку - РИА Новости, 05.07.2022
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку
Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T05:25
2022-07-05T05:25
в мире
япония
китай
сенкаку
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.Утром во вторник два патрульных катера КНР зашли в акваторию островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) и попытались приблизиться к японским рыболовецким шхунам. Это стало уже 15-м по счету подобным инцидентом в этом году.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку, подчеркнув таким образом их государственный статус.
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в мире, япония, китай, сенкаку
05:25 05.07.2022
 
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у спорных островов Сенкаку

© AP Photo / Japan Coast GuardКорабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку
Корабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Japan Coast Guard
Корабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
Утром во вторник два патрульных катера КНР зашли в акваторию островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) и попытались приблизиться к японским рыболовецким шхунам. Это стало уже 15-м по счету подобным инцидентом в этом году.
"Сегодня утром два корабля береговой охраны КНР зашли в территориальные воды рядом с Сенкаку и попытались приблизиться к японским рыболовецким судам, которые осуществляли промысел в том районе. Они до сих пор находятся в наших территориальных водах. Заход судов береговой охраны КНР противоречит международному законодательству, в связи с чем мы заявили протест по дипломатическим каналам и призвали немедленно отозвать суда из наших территориальных вод. Эти действия являются прискорбными и абсолютно неприемлемыми", - отметил министр.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку, подчеркнув таким образом их государственный статус.
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