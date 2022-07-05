Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у спорных островов Сенкаку
© AP Photo / Japan Coast GuardКорабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку
© AP Photo / Japan Coast Guard
Корабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку. Архивное фото
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
"Сегодня утром два корабля береговой охраны КНР зашли в территориальные воды рядом с Сенкаку и попытались приблизиться к японским рыболовецким судам, которые осуществляли промысел в том районе. Они до сих пор находятся в наших территориальных водах. Заход судов береговой охраны КНР противоречит международному законодательству, в связи с чем мы заявили протест по дипломатическим каналам и призвали немедленно отозвать суда из наших территориальных вод. Эти действия являются прискорбными и абсолютно неприемлемыми", - отметил министр.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку, подчеркнув таким образом их государственный статус.