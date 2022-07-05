https://ria.ru/20220705/protest-1800244709.html

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку - РИА Новости, 05.07.2022

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку

Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T05:25

2022-07-05T05:25

2022-07-05T05:25

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китай

сенкаку

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.Утром во вторник два патрульных катера КНР зашли в акваторию островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) и попытались приблизиться к японским рыболовецким шхунам. Это стало уже 15-м по счету подобным инцидентом в этом году.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку, подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790836112.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, китай, сенкаку