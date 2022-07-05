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В Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте
В Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте - РИА Новости, 05.07.2022
В Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте
Около 190 горняков эвакуируют из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области после обрушения горной породы, пострадал один шахтер, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:52
2022-07-05T12:52
2022-07-05T13:03
происшествия
россия
кемеровская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Около 190 горняков эвакуируют из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области после обрушения горной породы, пострадал один шахтер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, на момент обрушения породы в шахте находились почти 190 человек. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один шахтер.
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происшествия, россия, кемеровская область
12:52 05.07.2022 (обновлено: 13:03 05.07.2022)
В Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте
МЧС: в Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте