https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800360366.html

В Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте

В Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте - РИА Новости, 05.07.2022

В Кузбассе один человек пострадал после обрушения породы в шахте

Около 190 горняков эвакуируют из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области после обрушения горной породы, пострадал один шахтер, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:52

2022-07-05T12:52

2022-07-05T13:03

происшествия

россия

кемеровская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Около 190 горняков эвакуируют из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области после обрушения горной породы, пострадал один шахтер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, на момент обрушения породы в шахте находились почти 190 человек. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один шахтер.

https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html

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кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область