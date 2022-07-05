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Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/prizyv-1800424528.html
Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт
Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт - РИА Новости, 05.07.2022
Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт
Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части Запорожской области связан с ложью украинских ресурсов о якобы проводимом принудительном призыве... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:25
2022-07-05T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части Запорожской области связан с ложью украинских ресурсов о якобы проводимом принудительном призыве людей на фронт, сказал РИА Новости сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил ранее глава ВГА региона Евгений Балицкий."Пропагандистские ресурсы (украинские – ред.) сейчас постоянно разгоняют страшилки, что на улицах освобожденных городов якобы хватают людей и отправляют воевать на передовую. Это неправда, людей пугают частными сообщениями, в соцсетях. Поэтому мы уведомляем, что никакой мобилизации нет, что люди могут спокойно жить и объявлен 5-летний мораторий на мобилизацию", - сказал Рогов. Он добавил, что если граждане высказывают желание стать добровольцем. а таких случаев немало, то его заявление может быть рассмотрено.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия
15:25 05.07.2022
 
Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт

Член Запорожской ВГА Рогов связал мораторий на призыв в регионе с фейками украинских СМИ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части Запорожской области связан с ложью украинских ресурсов о якобы проводимом принудительном призыве людей на фронт, сказал РИА Новости сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил ранее глава ВГА региона Евгений Балицкий.
"Пропагандистские ресурсы (украинские – ред.) сейчас постоянно разгоняют страшилки, что на улицах освобожденных городов якобы хватают людей и отправляют воевать на передовую. Это неправда, людей пугают частными сообщениями, в соцсетях. Поэтому мы уведомляем, что никакой мобилизации нет, что люди могут спокойно жить и объявлен 5-летний мораторий на мобилизацию", - сказал Рогов. Он добавил, что если граждане высказывают желание стать добровольцем. а таких случаев немало, то его заявление может быть рассмотрено.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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