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Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт

Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт - РИА Новости, 05.07.2022

Запорожские власти опровергли сообщения украинских СМИ о призыве на фронт

Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части Запорожской области связан с ложью украинских ресурсов о якобы проводимом принудительном призыве... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:25

2022-07-05T15:25

2022-07-05T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части Запорожской области связан с ложью украинских ресурсов о якобы проводимом принудительном призыве людей на фронт, сказал РИА Новости сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил ранее глава ВГА региона Евгений Балицкий."Пропагандистские ресурсы (украинские – ред.) сейчас постоянно разгоняют страшилки, что на улицах освобожденных городов якобы хватают людей и отправляют воевать на передовую. Это неправда, людей пугают частными сообщениями, в соцсетях. Поэтому мы уведомляем, что никакой мобилизации нет, что люди могут спокойно жить и объявлен 5-летний мораторий на мобилизацию", - сказал Рогов. Он добавил, что если граждане высказывают желание стать добровольцем. а таких случаев немало, то его заявление может быть рассмотрено.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220704/plennye-1800060356.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия