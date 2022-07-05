Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/prilozheniya-1800449009.html
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:16
2022-07-05T16:16
общество
технологии
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.Поправка вносится ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян.В проекте добавляется положение, по которому предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована для более быстрого принятия законодательной нормы. Правительственный проект не был рассмотрен Думой в первом чтении.
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, госдума рф
16:16 05.07.2022
 
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений

Госдума приняла поправку о создании в России магазина мобильных приложений

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.
Поправка вносится ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян.
В проекте добавляется положение, по которому предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована для более быстрого принятия законодательной нормы. Правительственный проект не был рассмотрен Думой в первом чтении.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00Наука
RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений
 
ОбществоТехнологииРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала