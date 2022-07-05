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Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений

Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:16

2022-07-05T16:16

2022-07-05T16:16

общество

технологии

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госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.Поправка вносится ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян.В проекте добавляется положение, по которому предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована для более быстрого принятия законодательной нормы. Правительственный проект не был рассмотрен Думой в первом чтении.

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

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общество, технологии, россия, госдума рф