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Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:16
2022-07-05T16:16
2022-07-05T16:16
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.Поправка вносится ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян.В проекте добавляется положение, по которому предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована для более быстрого принятия законодательной нормы. Правительственный проект не был рассмотрен Думой в первом чтении.
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общество, технологии, россия, госдума рф
Госдума одобрила поправку о создании российского магазина приложений
Госдума приняла поправку о создании в России магазина мобильных приложений