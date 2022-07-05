https://ria.ru/20220705/premiya-1800317297.html
Министерство культуры учредило премию "Душа России"
Министерство культуры учредило премию "Душа России" - РИА Новости, 05.07.2022
Министерство культуры учредило премию "Душа России"
Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об учреждении премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. Он опубликован на официальном... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:43
2022-07-05T12:43
2022-07-05T12:43
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об учреждении премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Она будет вручаться ежегодно в пяти номинациях — за танец, пение, музыку, традиционную народную культура. Также ее получит мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства.Награда "носит персональный характер и присуждается одному соискателю не более одного раза".Размер премии — 500 тысяч рублей в каждой категории. Отмечается, что "финансовое обеспечение выплаты Премии "Душа России" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых министерству культуры Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова
Министерство культуры учредило премию "Душа России"
Министерство культуры учредило премию "Душа России" за вклад в народное творчество
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об учреждении премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Она будет вручаться ежегодно в пяти номинациях — за танец, пение, музыку, традиционную народную культура. Также ее получит мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства.
Награда "носит персональный характер и присуждается одному соискателю не более одного раза".
Размер премии — 500 тысяч рублей в каждой категории.
Отмечается, что "финансовое обеспечение выплаты Премии "Душа России" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых министерству культуры Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период".