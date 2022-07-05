https://ria.ru/20220705/premiya-1800317297.html

Министерство культуры учредило премию "Душа России"

Министерство культуры учредило премию "Душа России" - РИА Новости, 05.07.2022

Министерство культуры учредило премию "Душа России"

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об учреждении премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. Он опубликован на официальном... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:43

2022-07-05T12:43

2022-07-05T12:43

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об учреждении премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Она будет вручаться ежегодно в пяти номинациях — за танец, пение, музыку, традиционную народную культура. Также ее получит мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства.Награда "носит персональный характер и присуждается одному соискателю не более одного раза".Размер премии — 500 тысяч рублей в каждой категории. Отмечается, что "финансовое обеспечение выплаты Премии "Душа России" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых министерству культуры Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период".

https://ria.ru/20220628/festival-1798752468.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова