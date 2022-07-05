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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.07.2022
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 13.00 четверга, следует из данных прогностической РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:59
2022-07-05T11:59
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
россия
погода
пожары
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 13.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 13.00 6 июля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, пожары, общество
11:59 05.07.2022
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 13.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 13.00 6 июля.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 12:07
Синоптик предупредила москвичей о дождях и грозах в течение недели
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПогодапожарыОбщество
 
 
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