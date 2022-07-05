https://ria.ru/20220705/pozhary-1800330956.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 13.00 четверга, следует из данных прогностической РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:59
2022-07-05T11:59
2022-07-05T11:59
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
россия
погода
пожары
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 13.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 13.00 6 июля.
https://ria.ru/20220704/dozhdi-1800056442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, пожары, общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров