https://ria.ru/20220705/pozhary-1800330956.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 13.00 четверга, следует из данных прогностической РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:59

2022-07-05T11:59

2022-07-05T11:59

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

россия

погода

пожары

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 13.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 13.00 6 июля.

https://ria.ru/20220704/dozhdi-1800056442.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, пожары, общество