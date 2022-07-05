https://ria.ru/20220705/pompeo-1800524288.html
Майк Помпео допустил, что будет баллотироваться на пост президента США
Майк Помпео допустил, что будет баллотироваться на пост президента США - РИА Новости, 05.07.2022
Майк Помпео допустил, что будет баллотироваться на пост президента США
Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США от республиканцев на выборах 2024 года. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:12
2022-07-05T20:12
2022-07-05T20:16
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нато
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АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США от республиканцев на выборах 2024 года.На конференции Economist в Афинах, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться от республиканцев, даже если Дональд Трамп также будет баллотироваться, Помпео не исключил этого, заявив, что любое решение будет принято в начале 2023 года.Помпео был госсекретарем в администрации Трампа с апреля 2018 года по январь 2021 года, до этого возглавлял ЦРУ."Американская экономика в скверном положении", - сказал он, отметив, что есть американские граждане, которые не могут платить за аренду и газ."Мы все должны найти способы сделать зеленый переход таким, чтобы государства могли себе это позволить. Политический риск (существует) для всех правительств - правых или левых - если они не понимают ситуацию, с которой сталкивается мир", - сказал Помпео.По его словам, безопасность - это условие процветания, и на данный момент ее утратили, в мире сложилась ситуация чрезвычайно высоких вызовов.Говоря о ситуации на Украине, Помпео отметил, что Запад в целом не исчерпал свои возможности "для сдерживания российской агрессии", среди прочего, в энергетическом секторе.Помпео также отметил, что Россия в обоих случаях действовала на Украине - в нынешнем конфликте и с Крымом, - когда в правительстве США были демократы.Бывший госсекретарь выразил удовлетворение расширением НАТО за счет присоединения Швеции и Финляндии и сказал, что ценит тот факт, что президент Турции Тайип Эрдоган, наконец, "допустил это".Он сказал, что греко-турецкие отношения имеют давнее прошлое и необходимо укрепление диалога на всех уровнях между двумя сторонами."Государства исторически имеют конфликты. Важно решать их путем диалога, без применения силы", - сказал Помпео.Коснувшись двусторонних отношений между США и Грецией, Помпео сказал, что у госдепартамента в Афинах работает отличная команда, которая способствует сотрудничеству в оборонной, энергетической и других сферах.
https://ria.ru/20220705/veteran-1800246623.html
https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html
https://ria.ru/20220629/bayden-1799107189.html
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, афины, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато
20:12 05.07.2022 (обновлено: 20:16 05.07.2022)
Майк Помпео допустил, что будет баллотироваться на пост президента США
Экс-госсекретарь Помпео допустил, что баллотируется на пост президента США в 2024 году