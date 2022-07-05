https://ria.ru/20220705/pomosch-1800389546.html
Литва выделит Украине финансовую помощь
Литва выделит Украине финансовую помощь - РИА Новости, 05.07.2022
Литва выделит Украине финансовую помощь
Литва переведет Украине дополнительные 10 миллионов евро для "незамедлительных" работ по восстановлению страны, общая сумма средств, потраченных Вильнюсом на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:11
2022-07-05T14:11
2022-07-05T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
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эгилс левитс
владимир путин
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литва
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Литва переведет Украине дополнительные 10 миллионов евро для "незамедлительных" работ по восстановлению страны, общая сумма средств, потраченных Вильнюсом на помощь Киеву, превышает полмиллиарда евро, заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните."Объем двусторонней помощи Литвы Украине и поддержки беженцев с Украины в нашей стране превышает полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительно десять миллионов евро национальному банку Украины для незамедлительных восстановительных работ", - приводит слова Шимоните пресс-служба литовского правительства.Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220705/shoygu-1800336235.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800371303.html
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в мире, здоровье - общество, эгилс левитс, владимир путин, россия, литва, украина
14:11 05.07.2022 (обновлено: 14:37 05.07.2022)
Литва выделит Украине финансовую помощь
Премьер Литвы Шимонте объявила о выделении Украине десяти миллионов евро на восстановление
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Литва переведет Украине дополнительные 10 миллионов евро для "незамедлительных" работ по восстановлению страны, общая сумма средств, потраченных Вильнюсом на помощь Киеву, превышает полмиллиарда евро, заявила
премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.
"Объем двусторонней помощи Литвы Украине и поддержки беженцев с Украины в нашей стране превышает полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительно десять миллионов евро национальному банку Украины для незамедлительных восстановительных работ", - приводит слова Шимоните пресс-служба литовского правительства.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.