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Президент Швейцарии объявил об увеличении финансовой помощи Украине - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/pomosch-1800338630.html
Президент Швейцарии объявил об увеличении финансовой помощи Украине
Президент Швейцарии объявил об увеличении финансовой помощи Украине - РИА Новости, 05.07.2022
Президент Швейцарии объявил об увеличении финансовой помощи Украине
Швейцария удвоит финансовую помощь Украине до 100 миллионов швейцарских франков (около 103 миллионов долларов) к 2023 году, сообщил во вторник президент... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:12
2022-07-05T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
швейцария
россия
украина
оон
обсе
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ЦЮРИХ, 5 июл - РИА Новости. Швейцария удвоит финансовую помощь Украине до 100 миллионов швейцарских франков (около 103 миллионов долларов) к 2023 году, сообщил во вторник президент Конфедерации Иньяцио Кассис."Швейцария удвоит свое финансирование двустороннего сотрудничества с Украиной до более чем 100 миллионов швейцарских франков до конца 2023 года. Кроме того, мы предоставляем финансирование через многосторонних партнеров Украины: ООН, ОБСЕ, МККК, Всемирный банк, ЕБРР и другие", - заявил Кассис в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.Кассис также сообщил, что не менее 15 миллионов долларов будут выделены на развитие цифровой экономики Украины.Кроме того, по его словам, Швейцария готова "поддержать переговоры" о прекращении боевых действий, когда для этого настанет время.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, швейцария, россия, украина, оон, обсе, международный комитет красного креста (мккк)
12:12 05.07.2022
 
Президент Швейцарии объявил об увеличении финансовой помощи Украине

Президент Швейцарии Кассис: Берн увеличит помощь Украине до 103 миллионов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 5 июл - РИА Новости. Швейцария удвоит финансовую помощь Украине до 100 миллионов швейцарских франков (около 103 миллионов долларов) к 2023 году, сообщил во вторник президент Конфедерации Иньяцио Кассис.
"Швейцария удвоит свое финансирование двустороннего сотрудничества с Украиной до более чем 100 миллионов швейцарских франков до конца 2023 года. Кроме того, мы предоставляем финансирование через многосторонних партнеров Украины: ООН, ОБСЕ, МККК, Всемирный банк, ЕБРР и другие", - заявил Кассис в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.
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Кассис также сообщил, что не менее 15 миллионов долларов будут выделены на развитие цифровой экономики Украины.
Кроме того, по его словам, Швейцария готова "поддержать переговоры" о прекращении боевых действий, когда для этого настанет время.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинШвейцарияРоссияУкраинаООНОБСЕМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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