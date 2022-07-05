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Поляков призвали экономить электричество из-за санкций против России - РИА Новости, 05.07.2022
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Поляков призвали экономить электричество из-за санкций против России
Поляков призвали экономить электричество из-за санкций против России - РИА Новости, 05.07.2022
Поляков призвали экономить электричество из-за санкций против России
Глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал жителей страны экономить электричество из-за прекращения поставок газа и угля из... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:02
2022-07-05T17:50
в мире
россия
польша
европа
газпром
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ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал жителей страны экономить электричество из-за прекращения поставок газа и угля из России. Об этом он заявил в эфире радиостанции TOK FM."Дефицит электроэнергии и тепла зимой — тема, которая находится в головах всех нас: потребителей, предпринимателей и политиков, потому что это проблема, которая затрагивает не только нашу страну. Можно сказать, что это глобальная проблема — проблема доступности сырья и его цены, — и все это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке", — отметил он.По словам Гавина, речь идет прежде всего о поставках газа, с нехваткой которого Польша сталкивается как минимум год, а также об угле, поскольку крупным поставщиком этого ресурса на европейские рынки была Россия. "Я думаю, что эта зима не будет легкой во всей Европе. &lt;...&gt; Становится реальным риск дефицита газа на всем европейском рынке", — пояснил чиновник.Что касается угля, то трудности могут возникнуть с его транспортировкой, добавил он."На сегодняшний день рисков мы не видим, но ситуация на мировом рынке настолько изменчива, непредсказуема, что стоит экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон", — заключил Гавин. В конце апреля "Газпром" прекратил экспорт газа в Польшу после ее отказа оплачивать поставки в рублях. Ранее республика получала из России до десяти миллионов тонн голубого топлива ежегодно. При этом, по данным местного газотранспортного оператора GAZ-Sistem, в прошлом году в стране зафиксировали рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Ранее польское правительство также ввело эмбарго на поставки российского угля. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности и цене угля на рынке. Согласно официальной статистике, в 2021 году его потребление в домашних хозяйствах составило 7,4 миллиона тонн. Из России в Польшу поступало восемь миллионов тонн ресурса ежегодно.
https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html
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в мире, россия, польша, европа, газпром
17:02 05.07.2022 (обновлено: 17:50 05.07.2022)
 
Поляков призвали экономить электричество из-за санкций против России

Глава URE Польши Гавин призвал жителей экономить электричество из-за санкций против России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал жителей страны экономить электричество из-за прекращения поставок газа и угля из России. Об этом он заявил в эфире радиостанции TOK FM.
"Дефицит электроэнергии и тепла зимой — тема, которая находится в головах всех нас: потребителей, предпринимателей и политиков, потому что это проблема, которая затрагивает не только нашу страну. Можно сказать, что это глобальная проблема — проблема доступности сырья и его цены, — и все это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке", — отметил он.
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По словам Гавина, речь идет прежде всего о поставках газа, с нехваткой которого Польша сталкивается как минимум год, а также об угле, поскольку крупным поставщиком этого ресурса на европейские рынки была Россия.
"Я думаю, что эта зима не будет легкой во всей Европе. <...> Становится реальным риск дефицита газа на всем европейском рынке", — пояснил чиновник.
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Что касается угля, то трудности могут возникнуть с его транспортировкой, добавил он.
"На сегодняшний день рисков мы не видим, но ситуация на мировом рынке настолько изменчива, непредсказуема, что стоит экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон", — заключил Гавин.
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В конце апреля "Газпром" прекратил экспорт газа в Польшу после ее отказа оплачивать поставки в рублях. Ранее республика получала из России до десяти миллионов тонн голубого топлива ежегодно. При этом, по данным местного газотранспортного оператора GAZ-Sistem, в прошлом году в стране зафиксировали рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров.
Ранее польское правительство также ввело эмбарго на поставки российского угля. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности и цене угля на рынке. Согласно официальной статистике, в 2021 году его потребление в домашних хозяйствах составило 7,4 миллиона тонн. Из России в Польшу поступало восемь миллионов тонн ресурса ежегодно.
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