https://ria.ru/20220705/pobeg-1800491722.html

В Пермском крае заключенный сбежал из колонии-поселения

В Пермском крае заключенный сбежал из колонии-поселения - РИА Новости, 05.07.2022

В Пермском крае заключенный сбежал из колонии-поселения

Осужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный берег, местоположение мужчины устанавливается, распространяемая информация о побеге из колонии РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:17

2022-07-05T18:17

2022-07-05T18:17

происшествия

пермский край

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. Осужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный берег, местоположение мужчины устанавливается, распространяемая информация о побеге из колонии строго режима особо опасного заключенного не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пермском ГУФСИН."В ряде СМИ распространяется информация о том, что из колонии строгого режима в Пермском крае сбежал преступник. Она не соответствует действительности. 4 июля в 6.30 (4.30 мск) на выводном объекте в поселке Красный берег выявлено отсутствие осужденного, который отбывает наказание в колонии-поселении", — рассказали в пресс-службе пермского управления ФСИН.В ведомстве добавили, что отсутствующий осужденный был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. До конца марта 2021 года он действительно отбывал наказание в колонии строго режима, но по решению суда был переведен в колонию-поселение.Собеседник агентства уточнил, что осужденных из колонии-поселения не сопровождает охрана, они могут свободно передвигаться по территории и даже выходить в населенный пункт, в котором расположено учреждение ФСИН. Кроме того, эти люди одеваются в обычную одежду, могут иметь при себе деньги и другие ценности."В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного", — пояснили в службе исполнения наказаний.

https://ria.ru/20220618/retsidivist-1796376829.html

https://ria.ru/20220613/orel-1795018225.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия