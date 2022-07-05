https://ria.ru/20220705/pobeg-1800491722.html
В Пермском крае заключенный сбежал из колонии-поселения
В Пермском крае заключенный сбежал из колонии-поселения - РИА Новости, 05.07.2022
В Пермском крае заключенный сбежал из колонии-поселения
Осужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный берег, местоположение мужчины устанавливается, распространяемая информация о побеге из колонии РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:17
2022-07-05T18:17
2022-07-05T18:17
происшествия
пермский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. Осужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный берег, местоположение мужчины устанавливается, распространяемая информация о побеге из колонии строго режима особо опасного заключенного не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пермском ГУФСИН."В ряде СМИ распространяется информация о том, что из колонии строгого режима в Пермском крае сбежал преступник. Она не соответствует действительности. 4 июля в 6.30 (4.30 мск) на выводном объекте в поселке Красный берег выявлено отсутствие осужденного, который отбывает наказание в колонии-поселении", — рассказали в пресс-службе пермского управления ФСИН.В ведомстве добавили, что отсутствующий осужденный был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. До конца марта 2021 года он действительно отбывал наказание в колонии строго режима, но по решению суда был переведен в колонию-поселение.Собеседник агентства уточнил, что осужденных из колонии-поселения не сопровождает охрана, они могут свободно передвигаться по территории и даже выходить в населенный пункт, в котором расположено учреждение ФСИН. Кроме того, эти люди одеваются в обычную одежду, могут иметь при себе деньги и другие ценности."В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного", — пояснили в службе исполнения наказаний.
https://ria.ru/20220618/retsidivist-1796376829.html
https://ria.ru/20220613/orel-1795018225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
В Пермском крае заключенный сбежал из колонии-поселения
Осужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный берег
ПЕРМЬ, 5 июл - РИА Новости. Осужденный сбежал из колонии-поселения в пермском поселке Красный берег, местоположение мужчины устанавливается, распространяемая информация о побеге из колонии строго режима особо опасного заключенного не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пермском ГУФСИН.
"В ряде СМИ распространяется информация о том, что из колонии строгого режима в Пермском крае
сбежал преступник. Она не соответствует действительности. 4 июля в 6.30 (4.30 мск) на выводном объекте в поселке Красный берег выявлено отсутствие осужденного, который отбывает наказание в колонии-поселении", — рассказали в пресс-службе пермского управления ФСИН
.
В ведомстве добавили, что отсутствующий осужденный был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. До конца марта 2021 года он действительно отбывал наказание в колонии строго режима, но по решению суда был переведен в колонию-поселение.
Собеседник агентства уточнил, что осужденных из колонии-поселения не сопровождает охрана, они могут свободно передвигаться по территории и даже выходить в населенный пункт, в котором расположено учреждение ФСИН. Кроме того, эти люди одеваются в обычную одежду, могут иметь при себе деньги и другие ценности.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного", — пояснили в службе исполнения наказаний.