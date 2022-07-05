12:26 05.07.2022 (обновлено: 12:30 05.07.2022)
Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР"
Собянин утвердил наименование территории у посольства Великобритании Площадью ЛНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТабличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании безымянной территории вблизи здания посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба мэра столицы.
"Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин",- говорится в сообщении.
С инициативой о присвоении наименования, увековечивавшего подвиг народа Луганщины, выступили депутаты Московской городской Думы. В правительство Москвы поступили многочисленные обращения граждан по данному вопросу.
Решение о выборе месторасположения площади ЛНР было принято путем голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие 109 603 человека. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% (62 305 человек). При этом 14% (15 106 человек) проголосовали за территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка – между посольствами Литвы и Бельгии, 11% (11 659 человек) – за территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, вблизи консульства Германии.
Ранее в июне в Пресненском районе Москвы появилась площадь Донецкой Народной Республики. Соответствующее наименование получила безымянная территория вдоль Конюшковской улицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками – вблизи здания посольства США.