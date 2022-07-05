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Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР" - РИА Новости, 05.07.2022
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Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР"
Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР" - РИА Новости, 05.07.2022
Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР"
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании безымянной территории вблизи здания посольства Великобритании площадью Луганской Народной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:26
2022-07-05T12:30
москва
сергей собянин
луганская народная республика
великобритания
московская городская дума
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании безымянной территории вблизи здания посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба мэра столицы."Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин",- говорится в сообщении.С инициативой о присвоении наименования, увековечивавшего подвиг народа Луганщины, выступили депутаты Московской городской Думы. В правительство Москвы поступили многочисленные обращения граждан по данному вопросу.Решение о выборе месторасположения площади ЛНР было принято путем голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие 109 603 человека. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% (62 305 человек). При этом 14% (15 106 человек) проголосовали за территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка – между посольствами Литвы и Бельгии, 11% (11 659 человек) – за территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, вблизи консульства Германии.Ранее в июне в Пресненском районе Москвы появилась площадь Донецкой Народной Республики. Соответствующее наименование получила безымянная территория вдоль Конюшковской улицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками – вблизи здания посольства США.
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луганская народная республика
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москва, сергей собянин, луганская народная республика, великобритания, московская городская дума
12:26 05.07.2022 (обновлено: 12:30 05.07.2022)
 
Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР"

Собянин утвердил наименование территории у посольства Великобритании Площадью ЛНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТабличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании безымянной территории вблизи здания посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба мэра столицы.
"Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин",- говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР
С инициативой о присвоении наименования, увековечивавшего подвиг народа Луганщины, выступили депутаты Московской городской Думы. В правительство Москвы поступили многочисленные обращения граждан по данному вопросу.
Решение о выборе месторасположения площади ЛНР было принято путем голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие 109 603 человека. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% (62 305 человек). При этом 14% (15 106 человек) проголосовали за территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка – между посольствами Литвы и Бельгии, 11% (11 659 человек) – за территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, вблизи консульства Германии.
Ранее в июне в Пресненском районе Москвы появилась площадь Донецкой Народной Республики. Соответствующее наименование получила безымянная территория вдоль Конюшковской улицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками – вблизи здания посольства США.
 
МоскваСергей СобянинЛуганская Народная РеспубликаВеликобританияМосковская городская дума
 
 
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