https://ria.ru/20220705/ploschad-1800347178.html

Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР"

Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР" - РИА Новости, 05.07.2022

Территория у посольства Британии в Москве получила название "площадь ЛНР"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании безымянной территории вблизи здания посольства Великобритании площадью Луганской Народной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:26

2022-07-05T12:26

2022-07-05T12:30

москва

сергей собянин

луганская народная республика

великобритания

московская городская дума

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании безымянной территории вблизи здания посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба мэра столицы."Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин",- говорится в сообщении.С инициативой о присвоении наименования, увековечивавшего подвиг народа Луганщины, выступили депутаты Московской городской Думы. В правительство Москвы поступили многочисленные обращения граждан по данному вопросу.Решение о выборе месторасположения площади ЛНР было принято путем голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие 109 603 человека. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% (62 305 человек). При этом 14% (15 106 человек) проголосовали за территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка – между посольствами Литвы и Бельгии, 11% (11 659 человек) – за территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, вблизи консульства Германии.Ранее в июне в Пресненском районе Москвы появилась площадь Донецкой Народной Республики. Соответствующее наименование получила безымянная территория вдоль Конюшковской улицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками – вблизи здания посольства США.

https://ria.ru/20220701/moskva-1799525318.html

москва

луганская народная республика

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, луганская народная республика, великобритания, московская городская дума