https://ria.ru/20220705/ozon-1800488800.html

Найдена озоновая дыра всемеро больше антарктической

Найдена озоновая дыра всемеро больше антарктической - РИА Новости, 05.07.2022

Найдена озоновая дыра всемеро больше антарктической

Над тропическими регионами с 1980-х годов существует озоновая дыра, в семь раз превышающая по площади аналогичное явление над Антарктикой, заявил канадский... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:04

2022-07-05T18:04

2022-07-05T18:04

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Над тропическими регионами с 1980-х годов существует озоновая дыра, в семь раз превышающая по площади аналогичное явление над Антарктикой, заявил канадский исследователь. Его статья опубликована в рецензируемом журнале AIP Advances.Озон (О3) — неустойчивый газ, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Содержится в стратосфере в сравнительно небольшом количестве, которого, однако, достаточно для того, чтобы существенно сократить воздействие ультрафиолетового излучения на поверхность Земли.Выброс в атмосферу хлорфторуглеродов, использовавшихся в промышленности в ХХ веке, привел к разрушению О3. Было доказано, что истощение озонового слоя повышает риски развития рака кожи и катаракты, ослабления иммунной системы у людей. Кроме того, оно негативно влияет на сельское хозяйство и различные экосистемы.В 1987-м был принят Монреальский протокол, запретивший производство опасных веществ. Однако их концентрация в атмосфере по-прежнему высока и угроза разрушения озонового слоя сохраняется. Наиболее известная озоновая дыра — над Антарктикой. Она имеет сезонный характер, достигая максимальных размеров с августа по октябрь и иногда полностью затягиваясь в декабре. Время от времени фиксируется появление дыры над Арктикой (последний случай – в 2020 году). Об аналогичном явлении над тропиками до сих пор не было известно."Тропики составляют половину площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира. Существование тропической озоновой дыры — повод для серьезной глобальной озабоченности", — считает автор работы Цин-Бин Лу (Qing-Bin Lu), ученый из Университета Ватерлоо в Онтарио.Открытая им область в нижней стратосфере над тропиками содержит на 25% меньше озона по сравнению с обычными показателями. Дыра располагается между 30-м градусом северной широты и 30-м градусом южной широты. По глубине она сравнима с антарктической, а по площади превышает ее в семь раз. Как и в случае с полярной, в центре тропической дыры озона на 80 процентов меньше нормы. Кроме того, тропическая дыра имеет не сезонный, а круглогодичный характер, заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных со спутников.В пресс-релизе Американского института физики отмечается, что открытие новой озоновой дыры стало неожиданностью для коллег Лу. Ее появление противоречит общепринятой фотохимической модели, согласно которой разрушению озонового слоя способствует прежде всего фотолиз — в данном случае речь идет о разложении хлорфторуглеводородов и высвобождении свободных радикалов хлора, разрушающих озоновый слой. Но фотохимическая модель не могла объяснить, почему минимальные озоновые дыры наблюдались в годы солнечных максимумов (1991, 2002 и 2013), тогда как самые большие, глубокие и наиболее устойчивые дыры появлялись в годы солнечных минимумов (1987, 1998, 2008 и 2020), отмечает Лу.Канадский ученый разработал собственную модель, назвав ее "реакция электронов, запускаемая космическими лучами" (cosmic-ray-driven electron reaction, CRE). В серии своих работ Лу доказывает, что основным фактором, снижающим уровень О3, является воздействие галактического излучения, чье влияние на Землю обратно пропорционально солнечному. Частицы высоких энергий из дальнего космоса запускают реакции в галогеносодержащих молекулах в наиболее холодных (нижних) слоях стратосферы, приводя к масштабному выбросу веществ, истощающих озоновый слой.

https://ria.ru/20210916/ozon-1750286120.html

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космос - риа наука, земля, арктика, онтарио, климат, озон