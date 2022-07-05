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Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара
Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара - РИА Новости, 05.07.2022
Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара
Постояльцев "суперроскошного" отеля Amanzoe в Краниди на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T00:42
2022-07-05T01:06
в мире
пелопоннес (область)
греция
туризм
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АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Постояльцев "суперроскошного" отеля Amanzoe в Краниди на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара, сообщают местные СМИ.Пожарная служба Греции сообщила вечером в понедельник, что горит лес в районе Коракиа в Краниди, на тушение направлены наземные и воздушные силы.Пожар вспыхнул в районе соснового леса Коракиа, рядом с роскошным гостиничным комплексом Amanzoe. Персонал и гостей комплекса эвакуировали, сообщает местный портал argolikeseidhseis.gr.Мэр Эрмиони Яннис Георгопулос не исключил, что причиной пожара стал поджог."Сегодня здесь, в Эрмиони и Краниди, произошли странные вещи. У нас было два небольших пожара в городе Краниди рядом с домами, на участках с травой. Это происходило днем, с 15.30 до 17.00. А через некоторое время начался пожар, большой пожар в отеле Amanzoe", - сказал мэр.Amanzoe называют самой дорогой гостиницей Европы. Она состоит из отдельных вилл с частными бассейнами.Судя по сайту отеля, расположенного на восточном побережье Пелопоннеса, недалеко от Порто-Хели, до сентября свободных номеров нет. В сентябре цены начинаются с 1850 евро за сутки и доходят до 11 тысяч евро.По информации пожарной службы, работают 63 пожарных, три пеших группы, 18 машин, воду сбрасывали самолет и два вертолета. Муниципальные власти предоставили водовозы.
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в мире, пелопоннес (область), греция
00:42 05.07.2022 (обновлено: 01:06 05.07.2022)
 
Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара

Постояльцев "суперроскошного" отеля Amanzoe на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение пожара в Греции
Тушение пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение пожара в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Постояльцев "суперроскошного" отеля Amanzoe в Краниди на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара, сообщают местные СМИ.
Пожарная служба Греции сообщила вечером в понедельник, что горит лес в районе Коракиа в Краниди, на тушение направлены наземные и воздушные силы.
Пожар вспыхнул в районе соснового леса Коракиа, рядом с роскошным гостиничным комплексом Amanzoe. Персонал и гостей комплекса эвакуировали, сообщает местный портал argolikeseidhseis.gr.
"По информации пожарной службы, пожар уже причинил серьезный ущерб бунгало, но операция по эвакуации была проведена успешно, пострадавших нет. Людей из отеля вывели на пляж комплекса и оттуда вывезли морем", - пишет издание.
Мэр Эрмиони Яннис Георгопулос не исключил, что причиной пожара стал поджог.
"Сегодня здесь, в Эрмиони и Краниди, произошли странные вещи. У нас было два небольших пожара в городе Краниди рядом с домами, на участках с травой. Это происходило днем, с 15.30 до 17.00. А через некоторое время начался пожар, большой пожар в отеле Amanzoe", - сказал мэр.
Amanzoe называют самой дорогой гостиницей Европы. Она состоит из отдельных вилл с частными бассейнами.
Судя по сайту отеля, расположенного на восточном побережье Пелопоннеса, недалеко от Порто-Хели, до сентября свободных номеров нет. В сентябре цены начинаются с 1850 евро за сутки и доходят до 11 тысяч евро.
По информации пожарной службы, работают 63 пожарных, три пеших группы, 18 машин, воду сбрасывали самолет и два вертолета. Муниципальные власти предоставили водовозы.
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