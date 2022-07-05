https://ria.ru/20220705/otel-1800233655.html

Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара

Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара - РИА Новости, 05.07.2022

Постояльцев роскошного отеля на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара

Постояльцев "суперроскошного" отеля Amanzoe в Краниди на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T00:42

2022-07-05T00:42

2022-07-05T01:06

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пелопоннес (область)

греция

туризм

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АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Постояльцев "суперроскошного" отеля Amanzoe в Краниди на Пелопоннесе эвакуируют из-за пожара, сообщают местные СМИ.Пожарная служба Греции сообщила вечером в понедельник, что горит лес в районе Коракиа в Краниди, на тушение направлены наземные и воздушные силы.Пожар вспыхнул в районе соснового леса Коракиа, рядом с роскошным гостиничным комплексом Amanzoe. Персонал и гостей комплекса эвакуировали, сообщает местный портал argolikeseidhseis.gr.Мэр Эрмиони Яннис Георгопулос не исключил, что причиной пожара стал поджог."Сегодня здесь, в Эрмиони и Краниди, произошли странные вещи. У нас было два небольших пожара в городе Краниди рядом с домами, на участках с травой. Это происходило днем, с 15.30 до 17.00. А через некоторое время начался пожар, большой пожар в отеле Amanzoe", - сказал мэр.Amanzoe называют самой дорогой гостиницей Европы. Она состоит из отдельных вилл с частными бассейнами.Судя по сайту отеля, расположенного на восточном побережье Пелопоннеса, недалеко от Порто-Хели, до сентября свободных номеров нет. В сентябре цены начинаются с 1850 евро за сутки и доходят до 11 тысяч евро.По информации пожарной службы, работают 63 пожарных, три пеших группы, 18 машин, воду сбрасывали самолет и два вертолета. Муниципальные власти предоставили водовозы.

https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800079739.html

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Максим Горбачев

в мире, пелопоннес (область), греция