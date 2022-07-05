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В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 05.07.2022
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В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 05.07.2022
В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Панаме выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:16
2022-07-05T20:16
в мире
здоровье - общество
оспа обезьян
панама
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МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. В Панаме выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, панама
20:16 05.07.2022
 
В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Панамы подтвердил первый случай заражения вирусом оспы обезьян

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. В Панаме выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны.

"В стране выявлен первый случай оспы обезьян. Это 30-летний мужчина, которому уже оказывается медицинская помощь. В связи с этим выявляются контакты зараженного, чтобы сдержать распространение вируса", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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В миреЗдоровье - ОбществоОспа обезьянПанама
 
 
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