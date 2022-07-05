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В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 05.07.2022

В Панаме выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Панаме выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:16

2022-07-05T20:16

2022-07-05T20:16

в мире

здоровье - общество

оспа обезьян

панама

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МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. В Панаме выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

панама

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в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, панама