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ООН выразила беспокойство из-за переговоров по СВПД

ООН выразила беспокойство из-за переговоров по СВПД - РИА Новости, 05.07.2022

ООН выразила беспокойство из-за переговоров по СВПД

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность в связи с тем, что переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:01

2022-07-05T20:01

2022-07-05T20:01

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ООН, 5 июл – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность в связи с тем, что переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) проходят не в позитивном ключе.По его мнению, сегодняшняя ситуация вокруг СВПД не выглядит оптимистичной."Очень беспокоит, что переговоры не проходят в позитивном ключе", - сказал Дюжаррик."Мы всегда весьма поддерживали СВПД, процесс СВПД. Думаем, что договоренность, которая существовала, была чрезвычайно полезным инструментом. Надеемся, что стороны смогут продолжить дискуссии", - указал он.По его словам, ООН призывает вновь Иран соблюдать свои обязательства в рамках договоренностей и тех соглашений, которые у Тегерана есть с МАГАТЭ.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

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