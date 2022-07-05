https://ria.ru/20220705/oon-1800510692.html

Глава УВКПЧ ООН допустила, что ВСУ нарушали гуманитарное право

Глава УВКПЧ ООН допустила, что ВСУ нарушали гуманитарное право - РИА Новости, 05.07.2022

Глава УВКПЧ ООН допустила, что ВСУ нарушали гуманитарное право

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает вероятным, что украинские военные нарушают международное гуманитарное право (МГП) в восточных... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:29

2022-07-05T19:29

2022-07-05T19:29

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает вероятным, что украинские военные нарушают международное гуманитарное право (МГП) в восточных регионах страны, говорится в опубликованном во вторник на сайте УВКПЧ ООН тексте ее речи о ситуации в области прав человека на Украине.Бачелет представила во вторник во время 50-й сессии совета по правам человека ООН в Женеве доклад её бюро о положении в области прав человека на Украине в контексте боевых действий в период с 24 февраля по 15 мая 2022 года."Становится вероятным, что украинские вооруженные силы не полностью соблюдали МГП в восточных частях страны", - сказано в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800491033.html

https://ria.ru/20220704/rasshirenie-1799989124.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон