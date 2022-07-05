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Постпред Белоруссии призвала ООН реагировать на дискриминацию русскоязычных
Постпред Белоруссии призвала ООН реагировать на дискриминацию русскоязычных - РИА Новости, 05.07.2022
Постпред Белоруссии призвала ООН реагировать на дискриминацию русскоязычных
Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская призвала организацию отреагировать на факты дискриминации белорусов и русских в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:36
2022-07-05T18:36
2022-07-05T18:39
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская призвала организацию отреагировать на факты дискриминации белорусов и русских в ряде западных стран, сообщила пресс-служба МИД республики.По данным ведомства, это заявление Бельская сделала во время участия в дискуссии со специальным докладчиком по современным формам расизма в ходе 50-й сессии Совета по правам человека."Беларусь призвала спецдокладчика объективно и беспристрастно оценивать эти процессы (дискриминацию и русофобию - ред.) и самым решительным образом реагировать на факты дискриминации белорусов и русских, добиваться восстановления их прав", - говорится в сообщении.Отмечается, что белорусский дипломат привлекла внимание к масштабной дискриминации в странах ЕС русскоязычных граждан, включая белорусов, в различных сферах жизнедеятельности – в передвижении, образовании, культуре, спорте, здравоохранении, финансах. Бельская отметила, что поощрение русофобии и санкционная одержимость западных политиков способствуют разжиганию межцивилизационного конфликта в Европе."Постпред Беларуси обратила внимание спецдокладчика на то, что в ряде западных и других стран указанные процессы развиваются при опасном поощрении на государственном уровне деятельности военизированных групп, проповедующих межнациональную и расовую ненависть, идеологию неонацизма", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220704/rasshirenie-1799989124.html
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в мире, белоруссия, европа, евросоюз
18:36 05.07.2022 (обновлено: 18:39 05.07.2022)
Постпред Белоруссии призвала ООН реагировать на дискриминацию русскоязычных
Постпред Белоруссии Бельская призвала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных