Украинские войска снова обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку
© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
22 июня, 08:00Америка не может не плодить себе противников
Кроме того, представительство сообщило о двух обстрелах населенного пункта Верхнеторецкое. Украинские войска открыли огонь по нему из населенного пункта Нелеповка и выпустили в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Обстрелы были зафиксированы в 17.10 и 17.50.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.