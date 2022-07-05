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Украинские войска снова обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска снова обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска в 17.55 мск выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:38

2022-07-05T18:38

2022-07-05T18:38

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило о двух обстрелах населенного пункта Верхнеторецкое. Украинские войска открыли огонь по нему из населенного пункта Нелеповка и выпустили в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Обстрелы были зафиксированы в 17.10 и 17.50.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о 17 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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