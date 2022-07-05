https://ria.ru/20220705/obstrel-1800452030.html

В центре Донецка при обстреле ВСУ погибла девочка

В центре Донецка при обстреле ВСУ погибла девочка - РИА Новости, 05.07.2022

В центре Донецка при обстреле ВСУ погибла девочка

Ребенок стал жертвой артобстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:23

2022-07-05T16:23

2022-07-05T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Ребенок стал жертвой артобстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) погибла десятилетняя девочка", — говорится в публикации.Минутами ранее Кулемзин сообщил, что ВСУ наносят удары по центральному Ворошиловскому району города артиллерийскими снарядами натовского калибра 155 миллиметров.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, во вторник украинские войска выпустили по столице республики более 150 таких боеприпасов.Кроме того, утром представительство сообщило о гибели женщины 1980 года рождения при обстреле Киевского района.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ практически ежедневно обстреливают из них столицу ДНР, убивая мирных жителей.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220705/donbass-1800380619.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Последствия массированных обстрелов мирных кварталов Донецка украинскими войсками Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок. 2022-07-05T16:23 true PT0M50S

Кадры с места гибели 10-летней девочки в Донецке Кадры с места гибели 10-летней девочки в Донецке 2022-07-05T16:23 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире